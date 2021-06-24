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أكار: تركيا ليست قوة أجنبية في ليبيا ووجود قواتنا شرعي

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

زعم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن “هدف بلاده هو المساهمة في إعادة تشكيل ليبيا التي كفلت سلامتها الإقليمية والسياسية، وأن تعيش في سلام واستقرار، على أساس أن ليبيا تنتمي إلى الليبيين”، بحسب زعمه.

أكار، وخلال اجتماع مع وفد أمريكي في زيارة لتركيا اليوم، نقله موقع “sondakika” التركي، قال: إنهم “يواصلون تدريبهم العسكري ومساعدتهم وأنشطتهم الاستشارية لليبيين، في نطاق دعوة رسمية واتفاقيات ثنائية للحكومة الليبية الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة”، بحسب زعمه.

وأردف: “وجودنا هنا هو اتفاق تم تنفيذه بالكامل وفقا للقانون الدولي، فتركيا ليست قوة أجنبية في ليبيا، ونحن نفعل هذا للجميع، بينما لم يسمع أحد نداءات الأبرياء والمُضطهدين للمساعدة، عندما كانت طرابلس على وشك السقوط في عام 2019م”، بحسب زعمه.

وتابع: “كنا مع إخواننا الليبيين عندما لم يسمع بهم أحد ولم يكن هناك أحد، يجب ألا ننسى، لدينا العديد من الإخوة الليبيين”، بحسب زعمه.

وادعى أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي قدمت لليبيين يد المساعدة، مضيفًا: “بذلنا كل جهد ممكن للتخفيف من معاناة الضحايا وعائلاتهم، والمساهمة في تشكيل ليبيا التي ضمنا سلامتها الإقليمية والسياسية بفهم لتعيش في سلام واستقرار، وسيستمر دعمنا للقضية العادلة لأشقائنا الليبيين”، بحسب زعمه.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • الا تستحى من الكذب ياحمار اى شرعية لاتفاق من طرف واحد وباطل طبقا للقانون الدولى والمحلى فالسراج لا يملك حق التوقيع منفردا على اتفاق فالحكومة اسمها حكومة وفاق مكونة من تسع اعضاء يمثلوا ثلاث اقاليم خرج اربع منهم فى مؤتمر صحفى واعلنوا رفضهم للاتفاق وبالتالى هو باطل بالثلاثة وانتم تعرفون ذلك واى دعم للشعب الليبى بارسال مرتزقة من سوريا لقتال الجيش الوطنى الشرعى بقرار من نواب الشعب .
    واى بجاحة للقول بان قواتكم ليست اجنبية كلام مجانين فليبيا عربية وانتم مغول اتراك انجاس ستخرجون كرها او طوعا .
    فالكل يقول لكم اخرجوا ياكلاب من ليبيا قبل ان يبدأ الكفاح المسلح من احفاد عمر المختار ياحمار يااكار وبدعم عربى لتحرير الارض العربية من رجس جيش المرتزقة التركى

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  • لكى تعرف انك حمار يااكار عندما تقول ان قواتكم ليست اجنبية طيب لو كان عندك ذرة رجولة انت او سيدك اردوغان تخطى الخط الاحمر سرت الجفرة لتنفذ ما وعد به اردوغان الشعب التركى وهو بظهر على الفضائيات يحدد موانئ النفط وابار النفط التى يريد احتلالها وفشل وطلع ارنب عندما ظهر السيسى فى سبدى برانى واعلن ان سرت الجفرة خط احمر .
    لو عندك اتفاق تزعم انه شرعى وهو ليس كذاك نفذ هذا الاتفاق شرق الخط الاحمر لو فعلت ذلك مستعد اصدق اكاذيبك اما ان تكون مناطق سيطرة الجيش الوطنى محرمة عليكم ولا يمكنكم دخواها فهذا يعنى انك كذاب اشر .
    ويكفى ان يعلن السيسى تحريك الخط الاحمر ليشمل مصراته وقتها سيفر جرذانك .
    وللعلم سرت الجفرة خط احمر من قبل ان يعلن ذلك فاكر يوم ضرب طائرة مسيرة بعدها تم ضرب مطار مصراته لاول مرة وعاشت مصراته فى رعب وعندما حاولت مليشيات مصراته مهاجمة سرت يوم 6/6 بدعم تركى تم سحقها .
    وما فهمته من موقف مصر ان اخر مهلك لسحب كلابك من ليبيا اخر العام عقب اجراء الانتخابات او حتى فى حالة فشلها بعدها ستجد العين الحمراء من مصر بتدخل مباشر فى ليبيا ولديها موافقة جاهزة من البرلمان طالما ان المجتمع الدولى صامت ولا ينفذ قراراته التى اتفق عليها ومن حق مصر وليبيا حماية امنهما القومى بالقوة بدعم عربى كامل

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