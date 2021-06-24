أكار: تركيا ليست قوة أجنبية في ليبيا ووجود قواتنا شرعي

زعم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن “هدف بلاده هو المساهمة في إعادة تشكيل ليبيا التي كفلت سلامتها الإقليمية والسياسية، وأن تعيش في سلام واستقرار، على أساس أن ليبيا تنتمي إلى الليبيين”، بحسب زعمه.

أكار، وخلال اجتماع مع وفد أمريكي في زيارة لتركيا اليوم، نقله موقع “sondakika” التركي، قال: إنهم “يواصلون تدريبهم العسكري ومساعدتهم وأنشطتهم الاستشارية لليبيين، في نطاق دعوة رسمية واتفاقيات ثنائية للحكومة الليبية الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة”، بحسب زعمه.

وأردف: “وجودنا هنا هو اتفاق تم تنفيذه بالكامل وفقا للقانون الدولي، فتركيا ليست قوة أجنبية في ليبيا، ونحن نفعل هذا للجميع، بينما لم يسمع أحد نداءات الأبرياء والمُضطهدين للمساعدة، عندما كانت طرابلس على وشك السقوط في عام 2019م”، بحسب زعمه.

وتابع: “كنا مع إخواننا الليبيين عندما لم يسمع بهم أحد ولم يكن هناك أحد، يجب ألا ننسى، لدينا العديد من الإخوة الليبيين”، بحسب زعمه.

وادعى أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي قدمت لليبيين يد المساعدة، مضيفًا: “بذلنا كل جهد ممكن للتخفيف من معاناة الضحايا وعائلاتهم، والمساهمة في تشكيل ليبيا التي ضمنا سلامتها الإقليمية والسياسية بفهم لتعيش في سلام واستقرار، وسيستمر دعمنا للقضية العادلة لأشقائنا الليبيين”، بحسب زعمه.

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