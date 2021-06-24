مركز مكافحة الأمراض ينظم برنامجاً تدريبياً للتوعية بمرض الإيدز

استكمالاً للبرنامج التدريبي لفرق الزائر الصحي متطوعي صحة المجتمع علي طرق وأساليب الوقاية من كوفيد 19 وإرشادات التواصل والتعامل مع المصابين والمخالطين في المجتمع، أقامت إدارة مكافحة الإيدز والأمراض المنقوله جنسياً بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض ورشة العمل التدريبية بفندق جاكرتا في الفترة من 20 إلى 21 يونيو 202‪1م لفرق أبو سليم وحى الأندلس وجنزور.

ويحتوي التدريب على عرض لأهم خطط عملهم واستعراض اهم المزايا والعراقيل التي واجهت العمل الميداني،

ويذكر أن هذا التدريب يقام بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا.