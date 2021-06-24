الصحة العالمية: مليون و111 ألف اختبار «كورونا» في ليبيا ..و17 % منهم مصابون

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه من إجمالي أكثر من مليون و111 ألف فحص مخبري للكشف عن فيروس «كورونا»، جرى تأكيد إصابة 17 % منهم بالوباء منذ بداية تفشيه مارس 2020.

وأوضحت «الصحة العالمية» في نشرتها الأسبوعية حول تطورات الوضعية الوبائية في ليبيا، أنه من إجمالي تلك الفحوص تبين إصابة أكثر من 191 ألف بالمائة بكورونا، فيما ارتفع معدل الحالات الإيجابية خلال الأسبوع 24 من 7.4 % إلى 8.2 %. وتعزو المنظمة ذلك إلى زيادة أعداد الحالات الإجمالية في جميع المناطق الثلاث وزيادة الاختبارات المعملية في الشرق والجنوب.

تراجع الحالات في ليبيا منذ الأسبوع 11

وعلى الرغم من أن اختبارات الكشف عن الفيروس لا تزال في المتوسط توقفت عند 20 ألف كشف أسبوعي، إلا أن الحالات بدأت تتراجع منذ الأسبوع 11 قبل أن تعاود الارتفاع حاليا. كما انخفضت خلال الأسبوع الأخير أعداد الوفيات الجديدة بنسبة 32 بالمائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. ونتيجة لذلك ، انخفض معدل الوفيات إلى 0.2 حالة وفاة لكل 100 ألف حالة.

وكشفت السلطات الصحية أمس الخميس، تسجيل 184 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 237 شخصا، ورصد حالتي وفاة خلال 24 ساعة. وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 74 إصابة، و178 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.

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