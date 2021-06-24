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دي مايو: إجراء الانتخابات وانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا أولوية بالنسبة ‏لإيطاليا

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن بسط الاستقرار في ‏ليبيا، يعني بدوره وقف تدفقات الهجرة غير النظامية وتقليل ‏مخاطر الإرهاب.‏

وأوضح دي مايو في تصريحات نشرتها وكالة “آكي” الإيطالية، أن ‏استقرار ليبيا، أمر أساسي للأمن الإيطالي والأوروبي، مضيفًا: “لهذا ‏السبب نحن كإيطاليا، نعطي دفعة قوية لهذا الحراك بإشراك الاتحاد ‏الأوروبي بأكمله”.‏

ولفت إلى أن هناك أولويتان بالنسبة لإيطاليا في ليبيا، وهما ‏انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا وإجراء الانتخابات الديمقراطية ‏المقررة في 24 ‎ديسمبر المقبل.‏

وأضاف بقوله: “نحن ندعم الشعب الليبي ونرافقه، في هذا ‏الاستحقاق الهام، وخلال تلك الفترة سنواصل العمل على تعزيز ‏التبادلات التجارية، التي تشارك فيها كبرى الشركات الإيطالية، ‏وكانت بالفعل ريادية في منتدى الأعمال الإيطالي-الليبي الأخير الذي ‏نظمناه في مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي”.‏

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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