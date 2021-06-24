دي مايو: إجراء الانتخابات وانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا أولوية بالنسبة ‏لإيطاليا

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن بسط الاستقرار في ليبيا، يعني بدوره وقف تدفقات الهجرة غير النظامية وتقليل مخاطر الإرهاب.
وأوضح دي مايو في تصريحات نشرتها وكالة “آكي” الإيطالية، أن استقرار ليبيا، أمر أساسي للأمن الإيطالي والأوروبي، مضيفًا: “لهذا السبب نحن كإيطاليا، نعطي دفعة قوية لهذا الحراك بإشراك الاتحاد الأوروبي بأكمله”.
ولفت إلى أن هناك أولويتان بالنسبة لإيطاليا في ليبيا، وهما انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا وإجراء الانتخابات الديمقراطية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
وأضاف بقوله: “نحن ندعم الشعب الليبي ونرافقه، في هذا الاستحقاق الهام، وخلال تلك الفترة سنواصل العمل على تعزيز التبادلات التجارية، التي تشارك فيها كبرى الشركات الإيطالية، وكانت بالفعل ريادية في منتدى الأعمال الإيطالي-الليبي الأخير الذي نظمناه في مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي”.
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