راشد: الخلاف السياسي ألقى بظلاله على اللجنة القانونية فلم تتوصل إلى توافق حول القاعدة ‏الدستورية

قال عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب والقيادي في جماعة الإخوان، محمد راشد، إن اللجنة القانونية لم تتوصل حتى الآن إلى توافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات المقرر إقامتها يوم 24 ديسمبر.
وأشار راشد في تصريحات عبر منصة “فواصل”، إلى أن القاعدة الدستورية، ستنجزها اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار، بحسب الاتفاق السياسي.
وأضاف قائلاً: “سيحيل ملتقى الحوار القاعدة الدستورية لمجلس النواب الذي سيعتمدها، ويصدر قانون الانتخابات على ضوئها بالتشاور مع مجلس الدولة”.
ولفت إلى أن الاختلاف السياسي ألقى بظلاله على اللجنة القانونية، التي لم تتوصل إلى توافق حول النقاط الخلافية بالقاعدة الدستورية، ولذلك لم يتم إنجازها ولم يتم إحالتها لمجلس النواب.
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