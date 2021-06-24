راشد: الخلاف السياسي ألقى بظلاله على اللجنة القانونية فلم تتوصل إلى توافق حول القاعدة ‏الدستورية

قال عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب والقيادي في جماعة الإخوان، محمد راشد، إن اللجنة ‏القانونية لم تتوصل حتى الآن إلى توافق حول القاعدة الدستورية ‏للانتخابات المقرر إقامتها يوم 24 ديسمبر.‏

وأشار راشد في تصريحات عبر منصة “فواصل”، إلى ‏أن القاعدة الدستورية، ستنجزها اللجنة القانونية المنبثقة عن ‏ملتقى الحوار، بحسب الاتفاق السياسي.‏

وأضاف قائلاً: “سيحيل ملتقى الحوار القاعدة الدستورية لمجلس ‏النواب الذي سيعتمدها، ويصدر قانون الانتخابات على ضوئها ‏بالتشاور مع مجلس الدولة”.

ولفت إلى أن الاختلاف السياسي ألقى بظلاله على اللجنة القانونية، ‏التي لم تتوصل إلى توافق حول النقاط الخلافية بالقاعدة ‏الدستورية، ولذلك لم يتم إنجازها ولم يتم إحالتها لمجلس النواب.‏

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