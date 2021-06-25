نورلاند: سنواصل دعم استعدادات الانتخابات وسحب المرتزقة ‏والمقاتلين الأجانب من ليبيا

قال المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن ‏المجتمع الدولي أظهر أمس في برلين، دعمه الواسع، لانتخابات 24 ديسمبر، والتنفيذ الكامل لاتفاق أكتوبر 2020 لوقف ‏إطلاق النار.‏

وأوضح نورلاند في تغريدات عبر حساب السفارة الأمريكية في ليبيا ‏عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الولايات المتحدة ‏ستواصل متابعة التزامنا بسيادة واستقلال ليبيا.‏

وأضاف بقوله إن واشنطن ستواصل العمل مع الشركاء ومن خلال ‏الأمم المتحدة، لدعم الاستعدادات للانتخابات وسحب القوات ‏الأجنبية المرتزقة، بدءا بانسحاب متسلسل ومتوازن ويمكن ‏التحقق منه للعناصر من كلا الجانبين بطرق لا تقوض وقف إطلاق ‏النار.‏

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

