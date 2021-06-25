نورلاند: سنواصل دعم استعدادات الانتخابات وسحب المرتزقة ‏والمقاتلين الأجانب من ليبيا

قال المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن المجتمع الدولي أظهر أمس في برلين، دعمه الواسع، لانتخابات 24 ديسمبر، والتنفيذ الكامل لاتفاق أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار.
وأوضح نورلاند في تغريدات عبر حساب السفارة الأمريكية في ليبيا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الولايات المتحدة ستواصل متابعة التزامنا بسيادة واستقلال ليبيا.
وأضاف بقوله إن واشنطن ستواصل العمل مع الشركاء ومن خلال الأمم المتحدة، لدعم الاستعدادات للانتخابات وسحب القوات الأجنبية المرتزقة، بدءا بانسحاب متسلسل ومتوازن ويمكن التحقق منه للعناصر من كلا الجانبين بطرق لا تقوض وقف إطلاق النار.
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