مسؤول أميركي: هناك مساحة للتعاون مع موسكو في المسائل الأمنية المتعلقة بليبيا

قال مساعد وزير الخارجية الأميركي بالإنابة لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود إن الوفدين الأميركي والروسي أجروا محادثات على هامش مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، حيث يرى كلا البلدين أن هناك مجالا للتعاون في القضايا الأمنية المتعلقة بليبيا.

وأجرى الوفدان الأميركي والروسي محادثات على هامش مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا وفقًا لما قاله مساعد وزير الخارجية الأميركي بالإنابة للصحفيين يوم الخميس خلال إفادة صحفية عبر الهاتف نقلتها وكالة «سبوتنيك» الروسية. وقال «لقد أجرينا اتصالات على هامش هذا المؤتمر مع جميع اللاعبين الرئيسيين ، بما في ذلك روسيا». وأشار هود إلى أن الولايات المتحدة ترى فرصًا للتعاون مع روسيا فيما يتعلق بليبيا وترغب في متابعتها.

التفاهمات بين أنقرة وموسكو

وأضاف المسئول الأميركي «أعتقد أن هناك مساحة للتعاون هنا – ليس فقط على الجانب الإنساني، لكن على الجانب الأمني أيضًا. أعتقد أننا جميعًا لدينا مصلحة في التأكد من أن ليبيا ليست مُصدرة لعدم الاستقرار».

وفي تصريحات أخرى له بخصوص التفاهمات بين أنقرة وموسكو بخصوص سحب المقاتلين الأجانب، دعا مساعد وزير الخارجية الأميركي بالإنابة لشؤون الشرق الأدنى، «الروس والأتراك وكل الأطراف إلى سحب كل القوات الأجنبية من ليبيا بشكل فوري إن كانت قوات عادية أو مرتزقة أو غير ذلك»، مشددا أن «الطريق الأفضل لليبيا هو أن تقرر أي دول تريد أن تقيم علاقات أمنية وتعاون أمني معها عندما تتشكل حكومة بعد الانتخابات وتمثل إرادة الشعب الليبي».

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وأشار إلى أن التدخل الأجنبي مزعزع للاستقرار، وقال «يبقى التدخل الروسي على وجه التحديد مصدر قلق نظرا لقرب المصالح الأميركية والأوروبية وحلف الناتو في أنحاء البحر المتوسط».

واتفق المشاركون في مؤتمر برلين الثاني على ضرورة خروج المرتزقة الأجانب خلال الفترة القادمة لتحقيق الاستقرار الفعلي، كما أكدوا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر القادم. و شارك بالمؤتمر 15 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة وألمانيا وروسيا وفرنسا ومصر وتركيا والإمارات، بالإضافة إلى 4 منظمات هي الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.

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