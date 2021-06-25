الخارجية الأمريكية: ‏الولايات المتحدة وروسيا يريان أنه ينبغي التعاون فيما بينهما ‏بشأن ليبيا

أفاد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي، جوي هود، بأنه ‏جرى مناقشة التعاون في القضايا الأمنية المتعلقة بليبيا، بين ‏الوفدين الأمريكي والروسي على هامش مشاركتهما في مؤتمر “برلين ‏‏2”.‏

وقال هود في تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية إن ‏الولايات المتحدة وروسيا يريان أنه ينبغي التعاون فيما بينهما ‏بشأن ليبيا، مؤكدا على أنه تم إجراء اتصالات على هامش مؤتمر ‏‏”برلين 2″ مع جميع اللاعبين الرئيسيين بما في ذلك روسيا.‏

وأوضح أن الولايات المتحدة ترى فرصًا للتعاون مع روسيا فيما ‏يتعلق بليبيا وترغب في متابعتها، لافتا إلى أن هناك مساحة للتعاون ‏في ليبيا، ليس فقط على الجانب الإنساني، ولكن على الجانب الأمني ‏أيضًا.‏

وأضاف بقوله “نعتقد أننا جميعًا لدينا مصلحة في التأكد من أن ‏ليبيا لن تكون مصدرًا لعدم الاستقرار”.‏

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