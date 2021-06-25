الخارجية الأمريكية: ‏الولايات المتحدة وروسيا يريان أنه ينبغي التعاون فيما بينهما ‏بشأن ليبيا

أفاد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي، جوي هود، بأنه جرى مناقشة التعاون في القضايا الأمنية المتعلقة بليبيا، بين الوفدين الأمريكي والروسي على هامش مشاركتهما في مؤتمر “برلين 2”.
وقال هود في تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية إن الولايات المتحدة وروسيا يريان أنه ينبغي التعاون فيما بينهما بشأن ليبيا، مؤكدا على أنه تم إجراء اتصالات على هامش مؤتمر ”برلين 2″ مع جميع اللاعبين الرئيسيين بما في ذلك روسيا.
وأوضح أن الولايات المتحدة ترى فرصًا للتعاون مع روسيا فيما يتعلق بليبيا وترغب في متابعتها، لافتا إلى أن هناك مساحة للتعاون في ليبيا، ليس فقط على الجانب الإنساني، ولكن على الجانب الأمني أيضًا.
وأضاف بقوله “نعتقد أننا جميعًا لدينا مصلحة في التأكد من أن ليبيا لن تكون مصدرًا لعدم الاستقرار”.
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