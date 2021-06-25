رئيس الأركان الجزائري: التدخل الأجنبي في ليبيا تسبب في عدم استقرار الساحل ‏الإفريقي

قال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة، إن “التدخل الأجنبي في ليبيا هو ما ساهم في حالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل الإفريقي بالكامل”، بحسب قوله.
وأشار، خلال زيارته موسكو في تصريحات نشرتها صحيفة ”النهار” الجزائرية، إلى أن “انعكاسات الأزمة الليبية، والتدخلات الأجنبية في هذا البلد، يمكن تكون سببا في حالة اللا أمن واللا استقرار التي تعاني منها دول الساحل الإفريقي، خاصة فيما يتعلق بتهريب الأسلحة وانتشار الميليشيات المدججة بالأسلحة عبر هذا الفضاء”، بحسب قوله.
وأضاف المسؤول العسكري الجزائري أن “بلاده ستواصل كعادتها ووفاء منها وعلى أسس سياستها الخارجية العمل على إعادة إرساء الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة الفرعية، بالأخص في مالي وليبيا، وعلى أساس عدم التدخل الأجنبي والحفاظ على الوحدة الترابية”، بحسب قوله.
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