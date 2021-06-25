رئيس الأركان الجزائري: التدخل الأجنبي في ليبيا تسبب في عدم استقرار الساحل ‏الإفريقي

قال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة، إن “‏التدخل الأجنبي في ليبيا هو ما ساهم في حالة عدم الاستقرار في ‏منطقة الساحل الإفريقي بالكامل”، بحسب قوله.‏

وأشار، خلال زيارته موسكو في تصريحات نشرتها صحيفة ‏‏”النهار” الجزائرية، إلى أن “انعكاسات الأزمة الليبية، ‏والتدخلات الأجنبية في هذا البلد، يمكن تكون سببا في حالة اللا أمن ‏واللا استقرار التي تعاني منها دول الساحل الإفريقي، خاصة فيما ‏يتعلق بتهريب الأسلحة وانتشار الميليشيات المدججة بالأسلحة ‏عبر هذا الفضاء”، بحسب قوله.‏‏

وأضاف المسؤول العسكري الجزائري أن “بلاده ستواصل كعادتها ‏ووفاء منها وعلى أسس سياستها الخارجية العمل على إعادة إرساء ‏الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة الفرعية، بالأخص في مالي ‏وليبيا، وعلى أساس عدم التدخل الأجنبي والحفاظ على الوحدة ‏الترابية”، بحسب قوله.‏

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