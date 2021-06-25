مشائخ طبرق: ندعم الأجهزة الأمنية في حملتها ضد الخارجين عن القانون

عقد صباح أمس الموافق 24.6.2021 إجتماع بفندق دار السلام بمدينه طبرق ضم كل من الغرفة الأمنية المشتركة وبحضور مدير أمن طبرق عميد خالد عبدالعزيز البسطة مع حكماء بلدية طبرق بكافة تركيباتها الإجتماعية، وبحضور عميد البلدية، فرج بوالخطابية

وأكد مدير الأمن على أهمية دور الحكماء في مساعدة ومساندة رجال الأمن للقيام بأعمالهم، مشيرا إلى أن رجل الأمن جزء لا يتجزأ من المجتمع.

وناقش الإجتماع عددا من القضايا التي تسبب بها الخارجين عن القانون واثنى عميد بلدية طبرق على دور الحكماء في تطبيق إتفاق رفع الغطاء الإجتماعي تطبيقا فعليا، مشيرا إلى أن ذلك تم إقراره في السابق دون تنفيذ.

وأوضح عميد البلدية أن مسؤولية الأمن مسؤلية جماعية لإنهاء الإختراقات الأمنية، مؤكدا أنه لن يسمح بمخالفة القانون أو محاولة التعدي عليه، وذلك لضبط الشارع العام ولكى يعم الأمن والسلام داخل المدينة

وأكد حكماء ومشايخ طبرق دعمهم الكامل للقانون مطالبين رجال الأمن بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التطاول على القانون والمؤسسات الأمنية بالمدينة.