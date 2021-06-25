المرصد السوري لحقوق الإنسان: تركيا تكرر سيناريو توطين ‏المرتزقة في ليبيا كما فعلت في شمال سوريا

كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن تركيا تسعى لإعادة سيناريو توطين المرتزقة في ليبيا، كما فعلت سابقا في شمال سوريا، مع المرتزقة الذين جلبتهم من الصين والشيشان.
وقال عبد الرحمن، في تصريحات خاصة بقناتنا، أن ما تفعله أنقرة يشبه السيناريو التركي في شمال سوريا، والمتمثل في نقل مقاتلين صينيين من “الإيغور” التابعين للحزب التركستاني الإسلامي، ومن الشيشانيين إلى سوريا، للقتال في صفوف الفصائل التابعة لأنقرة ضد الجيش السوري، ثم تكمل عمليات توطينهم هناك.
وأكد عبد الرحمن أن عملية نقل المرتزقة ما زالت على وتيرتها حتى الآن، مضيفًا أنه تم نقل نحو 300 مرتزق تابعين لتركيا إلى ليبيا، منذ بداية يونيو الجاري، خاصة من فصائل سليمان شاه، بقيادة أبوعمشة، وفصائل فيلق الشام وأحرار الشرقية والفرقة عشرين وغيرها.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك