المرصد السوري لحقوق الإنسان: تركيا تكرر سيناريو توطين ‏المرتزقة في ليبيا كما فعلت في شمال سوريا

كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، ‏أن ‏تركيا تسعى لإعادة سيناريو توطين المرتزقة في ليبيا، كما فعلت ‏سابقا في شمال سوريا، مع ‏المرتزقة الذين جلبتهم من الصين ‏والشيشان.‏

وقال عبد الرحمن، في تصريحات خاصة بقناتنا، أن ما تفعله أنقرة يشبه السيناريو التركي في ‏شمال ‏سوريا، والمتمثل في نقل مقاتلين صينيين من “الإيغور” ‏التابعين ‏للحزب التركستاني الإسلامي، ومن الشيشانيين إلى سوريا، ‏للقتال في ‏صفوف الفصائل التابعة لأنقرة ضد الجيش السوري، ثم ‏تكمل ‏عمليات توطينهم هناك.‏

وأكد عبد الرحمن أن عملية نقل المرتزقة ما زالت على ‏وتيرتها ‏حتى الآن، مضيفًا أنه تم نقل نحو 300 مرتزق تابعين ‏لتركيا ‏إلى ليبيا، منذ بداية يونيو الجاري، خاصة من فصائل ‏سليمان ‏شاه، بقيادة أبوعمشة، وفصائل فيلق الشام وأحرار ‏الشرقية ‏والفرقة عشرين وغيرها.‏

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