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معيتيق لأعضاء ملتقى الحوار: هل الليبيون فاقدون للأهلية أم أصحاب سيادة؟

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

وجه نائب رئيس المجلس الرئاسي لما يسمى “حكومة الوفاق” المنتهية ولايته أحمد معيتيق، رسالة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي قبل اجتماعهم في جينيف، قائلا:” أنت تلتقون في جنيف مرة أخرى، فإن السؤال الذي يجب أن تستحضروه بتمعن لا يتعلق بالتوصل إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية فحسب بل هو أكثر عمقا وتأثيرا على سيادتنا كشعب ووطن”.

معيتيق، وغلى حسابه بفيسبوك، قال: ”السؤال الذي يجب أن تجيبوا عن اليوم يمس من صميم سيادة دولة ليبا وحق شعبه في تقرير مصيره، وممارسة سيادته كاملة، اليوم بيدكم الخيار والقرار عليكم أن تقرروا ما أذا كان الشعب الليبي وأنتم جزء منه فاقد للأهلية وعاجز عن حكم نفسه بنفسه وبالتالي يجب أن يكون تحت وصاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في المستقبل المنظور”.

وأضاف: ”أو أن يكون الشعب الليبي صاحب السيادة، وأن الليبيين هم من يملكون الحل والربط ولا أحد غيرهم بإمكانه إنقاذ البلاد ووضعها على الطريق الصحيح، إن اختياركم للاتجاه الثاني وانحيازكم لشعبكم سيجنب البلاد حتما الصراعات والانفصالات والانقسامات وسيضح حدا لمعاناة الليبيين وسيكون المحدد لمصير ومستقبل ليبيا التي تستحق الأفضل”.

وزعم مخاطبا أعضاء ملتقى الحوار السياسي، أن توصلكم السريع إلى اتفاقية حول القاعدة الدستورية والقانون المنظم للانتخابات الرئاسية والتشريعية في 1/7/202 أنما يدل على ثقكتم الكاملة للشعب الليبي وحكمته”

وقال إن بناء الدولة الليبية الثالثة المسقرة والمزدهرة يبدأ بالسماح للمواطنين بممارسة حقوقهم في انتخاب قادتهم وومثليهم بما ذلك رئيس الدولة بشكل مباشر دون وسيط، مدعيا أن أي خيار آخر هو فرض وصاية جديدة على الشعب الليبي، فليبيا لابد أن تعود اليوم إلى الليبين”.

وتابع:” لقد أعدتم الأمل لليبيين في مستقبل آمن بتحديد موعد 24 ديسمبر لإنهاء الأزمة الليبية، فمن حق الشعب اليوم وهو أكثر تشبثا باستعادة قراره بانتخاب رئيس الدولة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال حرمانهم منه مهما كانت المبررات، وبالتالي عليكم أن تفوا بالثبات والإخلاص بوعودكم والتزماتكم تجاه الشعب الليبي وأن تعملوا على إزالة جميع العقبات التي تعيق إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقتها، باعتماد القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

واستطرد:” لقد قطعتم شوطا كبيرا نحو الاتفاق على المقترح النهائي للقاعدة الدستورية وتمريرها للتصويت وإن التحفظات حول المواد السبعة موضع الخلاف يمكن معالجة بعضها من خلال قانون الانتخابات أو قانون الميزانية العامة من جهة، ومن جهة أخرى يمكن النظر إلى بعض التحفظات على أساس أنها تعبر عن موقف سياسي لا يجب أن يتحول إلى قضية قانونية أو دستورية”.

وادعى:” عليه أرى من واجبي تحذيركم من مغبة أن ينجر بعضكم وراء محاولات تأزيم الأوضاع وتعقيد مخرجات عملكم، ونحن نعيش لحظة فارقة في تاريخ بلادنا أتمنى لكم النجاح في التوصل إلى توافق نهائي بشأن القاعدة الدستورية والقانون المنظم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتمسك بإجراءاتها متازمنة في الموعد المحدد وأن تضعوا نصب أعينكم تطلعات ملايين الليبيين الذي وضعوا أملهم فيكم”.

وزعم أن حق الشعب الليبي في انتخاب رئيس الدولة انتخابا مباشرا، هو حق أصيل ومشروع لا يجوز المساس به إطلاقا، ولا يجوز أن يكون موضوع جدل أو تشكيك أو خلاف.

وتابع:” بلادنا اليوم أمام مفترق طرق فاختاروا لها طريق الحرية والكرامة والسيادة وتذكروا دائما أن لا سيادة لدولة دون سيادة لشعبها”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • االليبيون ـ //////!!!!!
    بين هنا وهناك ـ اللهم ارجع أهل تاورغاء لمدينتهم ـ واللهم افرغ صبرا على كل المصابين في أهلهم في الأرض ليبيا الحبيبة

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  • بالفعل يوجد فاقدى وكام ناشز سياسى يسئ للشعب الليبى بغباوته ومن يشاهد على الفضائيات خلل سياسيبن من طرابلس يجعلنى اصدق كلام بويصير فاليوم رايت واحد من هؤلاء المختلين عقليا من الناحية السياسية ناشز سياسى يدعى السنوسى يقول ان تواجد القوات التركية ليس مؤثرا الا يخجل هذا الميبون وهو يقول هذا الكلام عندما يرى اكار يدخل المطار دون احترام لسيادة ليبيا بل ان من يسمى رئيس اركان الحداد دخل المطار بتصريح من اللتراك عيب يامتناك قول الزور وشهادة الزور من الكبائر ثم يمضى فى سيل الكاذيب ويدعى ان فاغنر اخطر على ليبيا ولم نرى واحد من اشباح فاغنر يدوس على سيتدة ليبيا فراينا المشير يقف كالاسد يستعرض اسود الجيش الوطنى ولم نرى بجواره او بين قوات العرض لا فىغنر ولا بنجر كلها خزعبلات اخوانية ويستمر فى اكاذيبه عن اتفاق الاتراك وهو كلام اطفال لايصح ان يردده حتى حمار فى العمل السياسى فمن وقع منفردا على الاتفاق دون وجه حق هو السراج مع ان اسمه حكومة التوافق اى يجب صدور القرار بالتوافق بين الاعضاء التسعة وراينا بيان لاربعة منهم يرفضون الاتفاق ولو رفضه واحد فقط يصبح باطلا ولو تخيلنا اليوم رئيس المجلس الرئاسى وقع منفردا اتفاقية مع مصر واليونان لخرج كل الجرذان وقالوا باطلة فلماذا الكيل بمكيالين ويل للمطففين !!

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  • من يثبت انه سياسى كذاب وشاهد زور يجب ان يضعه الشعب فى القائمة السوداء الانتخابية وينشر اكاذيبه بالصوت والصورة والرد عليها بادلة قطعية وساساعد فى ذلك فمن العيب ان واحد سياسى يشهد زور بطريقة منفرة ومقززة حتى كذيه غير متقن اشبه بكذب الاطفال مثل هذا السنوسى عكس سنوسى فيلم هنا القاهرة .
    سنوسى طرابلس هنا طرابلس المحتلة من انجس اختلال المغول اللتراك وحريم السلطان يبرر تواجدهم واولهم الحرمة السى نوسة

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  • ” وما كفروا الا بعدما أغناهم الآه من فضله ”
    – المشكلة في ان بعض الليبيين
    زي ما يقولوا ” اعمى الله بصيرتهم واذهب الله شيرتهم – وغيب الله عقلهم ” ما عنذهمش خلفية عالمولضيع والحفر الي بيجروا ليها البلاد …
    ويتكلموا على اساس انهم سياسيين وإداريين حكوميين – وما يعرفوش ان ليبيا
    ” لها أعداء حقيقيين ” منذ زمن وهم يستجلبون الاستعمار ويسافرون للاستعمار ويعطون الاموال الاستعمار واذنابه –
    ولا يريدون ان تقوم قاءمة لليبيا –
    ويسخرون من كل الدول العربية في الشمال الأفريقي –
    ويحاولون بشتى الوساءل سرقة الدول العربية الافريقية
    ويريدون فقط تضييع اي جهود ايجابيةً تقدمية تقوم بها اي دولة اصيبت من جراء أفاعيلهم وخبثهم ومكرهم وجهلهم وعمالتهم وطمعهم وفسادهم –
    وهذا الشيء واضح فقط لتتابع الأحداث من 2011 الي يومنا هذا
    منها -اجتماعات خارج الارض الليبية
    وقرارات من دول غير ليبية –
    برلمانيين دون اي محاسبة
    عاءدات اقتصادية ليبية مسروقة
    جاليات عربية تعمل في مناصب اقتصادية ليبية – وجامعات وسفارات ليبية ..!!!
    طيران مدني ليبي حكومي متوقف لأسباب مجهولة
    وطيران خاص يعمل بشكل غير قانوني ويعبيء من النفط الليبي
    تدخلات من دول اخرى في شءون الدولة الداخلية بشكل غير معقول وغير منطقي ” ومحاولة فرض آراء وقرارات ليست من دين الليبين ولا من أهلهم ”
    محاولة إهمال مواضيع تهجير العمال الافارقة وتجارة البشر على البحر مع الاروبيين من جهات خارجين عن القانون – لادخال شركات تركية لتعمل على حساب خزينة ليبيا -.!!
    عدم وحود قضاء ليبي مستقل خاص بشءون محاسبة الادارات الوزارية والبلديات
    عدم وحود حصر للتعداد السكاني بعدد الليبيين الأصليين
    والمجنسين حديثا ولاجءين السياسيين الدول الاخرى في ليبيا
    ” وهنا اقصد الجاليات العربية الدين اصبحوا أغنياء في ليبيا ويسكنون في قصور حي الأنداس وفنادق خمسة نجوم والاحياء الراقية والسيارات الفخمة في ليبيا والمزارع ذات القصور ”
    بينما الليبيين الأصلين اصحاب الاراض مهجرين كما حدث في تاوزغاء وترهونة وماجر وعين زارة وغيرهم من المناطق …
    إعلام مخلي مقيد وغير واعي ومدرك – وجواسيس على شكل مراسلين ويعتاث إغاثية –
    كل هذا يحدث بسبب عدم الانطباط
    والأهمال الاداري وبسبب التدخلات الخارجية والفوضى السياسية للأحزاب الذين نهيوا خيرات البلاد ويعولون على تبادل المناصب لسرقة المزيد وتجدهم يقودون سيارتهم الفخمة وسط جبال القمامة – فقط ليتكبزوا على الخلق والعباد حتى شهاداتهم مزورة – ويذمون الدولة وهم سارقينها ومخربينها ويطلبون اللجوء الى الخارج – وهم أعداء لاي الاصلاح لهذه البلاد الطيبة –
    فقط انظر للمناسبات الإسرافية
    والكتابات عالحواءط
    و محاولة فقط جهل البلاد في فوضى وجهل –
    يبغون فقط حكم الجاهلية
    وهذا الذي لا يمكن اصلاحه
    الا بالتمسك بالحق والصدق وعرض المشاكل ووضع لها الحلول وتنفيذها – بما يقتضيه الشرع في القضاء الإسلامي المتعلق بالأعراف الداخلية . وعندما توكل المهام لاهلها .

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  • بِسْم الله الرحمن الرحيم
    ” يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَٰمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ ۚ وَمَا نَقَمُوٓاْ إِلَّآ أَنْ أَغْنَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ مِن فَضْلِهِۦ ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ وَإِن يَتَوَلَّوْاْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مِن وَلِىٍّۢ وَلَا نَصِيرٍۢ ”
    صدق الله العظيم

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  • يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ۚ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ ۖ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (74 التوبة)
    الله سبحانه وتعالى فى محكمِ كتابه العزيز أمر الرسول محمد صلى اللّه عليه وسلم ، بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم ، كما أمره بأن يخفضْ جناحه لمن اتبعهٌ من المؤمنين ، وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النارِ في الدار الآخرة ، وجاء على لسان سيدنا علي بن أبي طالب رضى اللهٌ عنهٌ أنه قال: بعث رسولَ اللّه صلى اللّه عليه وسلم بأربعة أسيافْ: سيفٌ للمشركين { فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (5/التوبة)} ، وسيفٌ للكفار مِنْ أهل الكتاب { قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29/التوبة)} وسيفٌ للمنافقينْ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (73/التوبة)} ، وسيفٌ للبغاة { وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9/الحجرات)} … صدقَ اللهٌ العظيم….
    نعمْ هذه هى الحقيقة ، والحقيقة المرة ، فالليبيون أصبحناَ فى وطنناَ ليبيا غرباء والسوريين اللقطاء الأنجاس ، أصبحوا صغار البلاد ولديهم حتى الرقم الوطنى ، يسكنونَ الفلل على الشاطىء ، ويمتلكون الأراضى والإستراحات فى عين زارة ووادى الربيع ويتسلونَ بالليبيات من مختلفِ الأعمار ، لا سيما الصغيرات منهنّ نتيجة حاجتهنّ ، وذلك بفعل الأوغاد الأنذال من الليبينَ الذين قدموا إلينا بعد الخريف العربى من لندن ومانشستر البريطانية ، تاركينَ ورائهم زوجاتهم وبناتهم يصولونَ ويجولون.

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