وكيل وزارة الداخلية يعلن تشكيل غرفة أمنية مشتركة ببنغازي من مختلف الأجهزة الأمنية و العسكرية برئاسة مدير الأمن

أعلن وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم، الخميس، عن تشكيل غُرفة أمنية مشتركة من مختلف الأجهزة الأمنية و العسكرية لفرض الأمن والقانون برئاسة مُدير أمن بنغازي العميد رمضان الوحيشي، وغُرفة عمليات مشتركة لضبط المطلوبين برئاسة العقيد جمال العمامي، ذلك بعد أخذ الإذن من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، ووزير الداخلية خالد مازن.
وبحسب إيجاز صحفي لمكتب الإعلام الأمني بنغازي، فإن اختصاصات الغرفة الأمنية المشتركة فرض القانون وهيبة الدولة ومُحاربة الظواهر السلبية علي رأسها التسول والفساد الإداري وبائعي السلع غير الصالحة على الطرقات بكافة أنواعها، وحصر أراضي الدولة والمواطنين المتعدي عليها والتي أستغلت لمصالح خاصة، وكذلك منع أصحاب معارض السيارات من عرض سياراتهم خارج معارضهم والتي تسبب في إزدحام الطرق .
كما أعلن اقعيم، أيضاً عن تشكيل غرفة عمليات وإعتماد قوة خاصة تحت اسم قوة فرض القانون بأمرة عقيد جمال العمامي وبمُساندة الدعم المركزي لضبط الأمن يختص عملها بالقبض على المطلوبين والخارجين عن القانون وذلك بالتنسيق مع جهاز الشرطة العسكرية والقضائية .
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