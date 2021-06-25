وكيل وزارة الداخلية يعلن تشكيل غرفة أمنية مشتركة ببنغازي من مختلف الأجهزة الأمنية و العسكرية برئاسة مدير الأمن

أعلن وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم، الخميس، عن تشكيل غُرفة أمنية مشتركة من مختلف الأجهزة الأمنية و العسكرية لفرض الأمن والقانون برئاسة مُدير أمن بنغازي العميد رمضان الوحيشي، وغُرفة عمليات مشتركة لضبط المطلوبين برئاسة العقيد جمال العمامي، ذلك بعد أخذ الإذن من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، ووزير الداخلية خالد مازن.

وبحسب إيجاز صحفي لمكتب الإعلام الأمني بنغازي، فإن اختصاصات الغرفة الأمنية المشتركة فرض القانون وهيبة الدولة ومُحاربة الظواهر السلبية علي رأسها التسول والفساد الإداري وبائعي السلع غير الصالحة على الطرقات بكافة أنواعها، وحصر أراضي الدولة والمواطنين المتعدي عليها والتي أستغلت لمصالح خاصة، وكذلك منع أصحاب معارض السيارات من عرض سياراتهم خارج معارضهم والتي تسبب في إزدحام الطرق .

كما أعلن اقعيم، أيضاً عن تشكيل غرفة عمليات وإعتماد قوة خاصة تحت اسم قوة فرض القانون بأمرة عقيد جمال العمامي وبمُساندة الدعم المركزي لضبط الأمن يختص عملها بالقبض على المطلوبين والخارجين عن القانون وذلك بالتنسيق مع جهاز الشرطة العسكرية والقضائية .

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