فرج أقعيم: مستعد لتسخير كافة الإمكانيات لخدمة المعهد العالي للضباط

افتتح وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية بحكومة الوحدة الوطنية فرج اقعيم العبدلي يوم الأربعاء الموافق 23-6-20211 مقر الإدارة العامة للتدريب / بنغازي.

حضر الافتتاح مدير أمن المرج العقيد وهبي أنور الرخ وعدد من مُدراء مُديريات الأمن ومُدراء الإدارات ورؤوساء الاجهزة والأقسام والمصالح.

وأعتلى وكيل الوزارة المنصة وألقى كلمته التي تُعزز الثقه بالنفس وتبعث روح الأمل مؤكداً علي استعداده لتسخير كافة الامكانيات التي تُمكن الإدارة من أداء مهامها مشيداً بالدور الفعال لمراكز التدريب الخاصة بالشرطة وتم إعطاء الإذن بالبدء في الدورات التدريبية والتخصصية لجميع أفراد الأمن بهيئة الشرطة بعد مراسم إفتتاح الإدارة العامة للتدريب بالمنطقة الشرقية والمعهد العالي للضباط / رأس المنقار.