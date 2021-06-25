الجدال: الأتراك سيسعون لانتخاب موالين لهم إذا لم يتم إخراج المرتزقة

أكد المحلل السياسي مختار الجدال، أن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، لا يسيطر على المليشيات المسيطرة على الأرض والتي تملك السلاح في ليبيا.

وأضاف الجدال، في تصريحات لـ«العين الإخبارية»، رصدتها “الساعة 24″، أن الأتراك سيسعون إلى انتخاب موالين لهم ما لم يتم إخراج المرتزقة قبل الانتخابات، موضحا أن مخرجات مؤتمر “برلين2” لن تلقى استجابة من أحد، لأن منْ يسيطر على الأرض غير الجالس في برلين.

ولفت إلى أن “مخرجات” برلين جاءت متوافقة مع إرادة الليبيين من الوصول إلى الانتخابات وإخراج المرتزقة، وإن كانت غير إلزامية، مؤكدا أن أبرز المعقوات فى ليبيا، انتشار السلاح ووجود المليشيات والمرتزقة والقوات الأجنبية، متابعا:” لا جدوى لـ”برلين 2″ إن لم يستطع إيجاد حلولا لتلك الأزمات في ليبيا”.