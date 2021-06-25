بعد موجة الحرّ القاسية.. إليك توقعات الطقس بالمناطق الليبية

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة.

ولفت المركز في الملخص العام إلى أن مناطق غرب وجنوب ليبيا تبقى متأثرة بموجة الحرّ، وتقلّ شدتها على المناطق الساحلية.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :

الطقس: السماء صافيةٌ مع ظهور بعض السحب ، تتكاثر أحيانًا هذا الصباح على بعض المناطق خاصة “مناطق الجبل وجنوبه”، قد تتخللها خلايا رعدية واحتمال أمطار خفيفة.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول بعد الظهر على الساحل إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (34- 39) مْ على الساحل ، وتكون ما بين (40- 45) مْ على الدواخل.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء صافيةٌ مع ظهور بعض السحب مع احتمال ظهور ضباب خفيف هذه الليلة وصباح الغد، على بعض مناطق الشمال الشرقي.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط على الساحل، بينما تكون شمالية شرقية على الدواخل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 37) مْ ، وتكون ما بين (40-43) مْ على الدواخل.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء صافيةٌ مع ظهور بعض السحب، تتكاثر أحيانًا صباح اليوم على مناطق الحمادة، قد تتخللها خلايا رعدية.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40- 45) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: ما بين (40 – 43) مْ.

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