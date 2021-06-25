أم العز الفارسي: الانتخابات أمانة أودعها من دفعوا دماءهم لحريتنا

دعت عضوة ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة بطريقة مباشرة في 24 ديسمبر المقبل.

وقالت الفارسي في تدوينة على “فيسبوك”، إن “المشاركة في الانتخابات ليست مجرد تسجيل قوائم وفرز واختيار مترشحين، إنها أمانة أودعها من دفعوا دماءهم لحريتنا وديمقراطيتنا في رقابنا”.

وأضافت أنها “مسئولية ربما لم نتفهمها مسبقا، فلا تخذلوهم وشاركوا واختاروا وانحازوا لحق ليبيا في الاستقرار”.

ونشرت الفارسي على صفحتها رابط دعوة “منبر المرأة الليبية من أجل السلام”، للانضمام مساء اليوم الجمعة، إلى النشطاء والحقوقيين من ليبيا ومن جميع أنحاء المنطقة العربية، لإحياء الذكرى السابعة للحقوقية الراحلة سلوى بوقعيقيص، والنظر في آفاق حلمها بليبيا سلمية وديمقراطية، وبعين على الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 لمناقشة التدابير والضمانات المحلية والدولية المطلوبة لإنجاح الانتخابات الوطنية لتكون حرة ونزيهة وشاملة.

وأشارت إلى أنه “في 25 يونيو 2014 ، دعت الناشطة الحقوقية سلوى بوقعيقيص الليبيين إلى الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع. بعد ساعات، عندما عادت من الإدلاء بصوتها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في ليبيا ، اغتالها مسلحون بالرصاص في منزلها”.