“الخارجية”: على استعداد لتذليل الصعوبات أمام “اليونيسف” في ليبيا

أبدى وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات ” عمر كتي ” استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات التي تواجه عمل منظمة ” اليونيسف “.

جاء ذلك خلال لقاء ” كتي ” مع الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف ” عبد القادر موسى “، بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس.

ورحب وكيل الوزارة بهذه الزيارة، مشيدا بالنشاطات والأدوار الحيوية التي تقوم بها منظمة ” اليونيسف ” في ليبيا.

من جهته قدم الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة خلال اللقاء نبذة عن نشاطات المنظمة في ليبيا وشراكاتها مع عدد من الوزارات والمؤسسات الليبية.