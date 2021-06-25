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“الخارجية”: على استعداد لتذليل الصعوبات أمام “اليونيسف” في ليبيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أبدى وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات ” عمر كتي ” استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات التي تواجه عمل منظمة ” اليونيسف “.

جاء ذلك خلال لقاء ” كتي ” مع الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف ” عبد القادر موسى “، بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس.

ورحب وكيل الوزارة بهذه الزيارة، مشيدا بالنشاطات والأدوار الحيوية التي تقوم بها منظمة ” اليونيسف ” في ليبيا.

من جهته قدم الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة خلال اللقاء نبذة عن نشاطات المنظمة في ليبيا وشراكاتها مع عدد من الوزارات والمؤسسات الليبية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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