دي مايو: استقرار ليبيا يقلل مخاطر الإرهاب

قال وزير الحارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن استقرار ليبيا يقلل مخاطر الإرهاب.

وأضاف دي مايو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أن بسط الاستقرار في ليبيا يعني أيضا وقف تدفقات الهجرة غير النظامية، واصفا ذلك بأنه أمر أساسي للأمن الإيطالي والأوروبي”.

وتابع:” لهذا السبب، نحن كإيطاليا، نعطي دفعة قوية لهذا الحراك بإشراك الاتحاد الأوروبي بأكمله”.

وشدد الوزير الإيطالي على ما سماهما أولويتين، الأولى: انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا، والثانية إجراء الانتخابات الديمقراطية المقررة في 24 ديسمبر.

وأوضح دي مايو:” نواصل العمل على تعزيز التبادلات التجارية، التي تشارك فيها كبرى الشركات الإيطالية، وكانت بالفعل ريادية في منتدى الأعمال الإيطالي-الليبي الأخير الذي نظمناه في مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي”.