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دي مايو: استقرار ليبيا يقلل مخاطر الإرهاب

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال وزير الحارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن استقرار ليبيا يقلل مخاطر الإرهاب.

وأضاف دي مايو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أن بسط الاستقرار في ليبيا يعني أيضا وقف تدفقات الهجرة غير النظامية، واصفا ذلك بأنه أمر أساسي للأمن الإيطالي والأوروبي”.
وتابع:” لهذا السبب، نحن كإيطاليا، نعطي دفعة قوية لهذا الحراك بإشراك الاتحاد الأوروبي بأكمله”.
وشدد الوزير الإيطالي على ما سماهما أولويتين، الأولى: انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا، والثانية إجراء الانتخابات الديمقراطية المقررة في 24 ديسمبر.
وأوضح دي مايو:” نواصل العمل على تعزيز التبادلات التجارية، التي تشارك فيها كبرى الشركات الإيطالية، وكانت بالفعل ريادية في منتدى الأعمال الإيطالي-الليبي الأخير الذي نظمناه في مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي”.

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الاستقرار دي مايو روما

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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