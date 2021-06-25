حمزة: إعادة استحداث مكتب حقوق الإنسان بالداخلية خطوة إيجابية

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، برئاسة أحمد عبدالحكيم حمزة، عن ترحيبها بقرار وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية رقم “749” لسنة 2021، بشأن إعادة استحداث مكتب حقوق الإنسان بالوزارة.

وأكدت اللجنة، في بيان لها، نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن إعادة استحداث مكتب حقوق الإنسان يُعد خطوة إيجابية في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، ودعم وتعزيز للجهود الوطنية في مسيرة سيادة القانون وإحترام حقوق الإنسان في ليبيا .

وقالت اللجنة، إن وجود هذا المكتب ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية يعد انعكاسا بالتزام الدولة الليبية بالاتفاقيات والعهود الدولية المصادقة عليها .

وأعربت اللجنة عن ترحيبها بالمنشور رقم 1 لسنة 2021 الصادر عن وزير الداخلية بشأن وجوب مراعاة حقوق الإنسان في أثناء إجراءات القبض والتوقيف و الضبط والاحضار ، من قبل أجهزة ووحدات وزارة الداخلية، ويمثل هذا المنشور خطوة هامة ستسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الأداء الأمني بما يتوافق مع الشرعية الإجرائية لصحيح القانون ومعايير حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وبهذه المناسبة، فإن مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تُجدد تأكيد دعمها الكامل لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في أداء مهامها، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون وإنفاذه واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، بحسب البيان الصادر.

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