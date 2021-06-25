ضاربا المثل بليبيا.. الغويل: الانتخابات في الدول الفاشلة تولع الحروب

هاجم الأكاديمي الليبي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، حافظ الغويل، الانتخابات، معتبرا إياها مشعلةً للحروب.

الغويل، وفي تغريدة على “تويتر”، قال: إن “الانتخابات فى الدول الفاشلة والتي تعانى من عدم الاستقرار هى فى العادة ما يولع الحروب الأهلية ولا تنهيها”، على حد زعمه.

وضرب الغويل دائم الاستضافة على القنوات الموالية للإخوان، مثالا على قوله بما حدث فى العراق من قبل وفى ليبيا بعد انتخابات 2014، مرجعا ذلك إلى أن بعض الأطراف لن تقبل النتائج بغض النظر على مستوى نزاهة الانتخابات، على حد ادعائه.

وأضاف: “هذا لا يعني أنه يجب السماح للزمرة التى فى المشهد الآن أن تلغى او تؤجل الانتخابات، ولكن أعنى أن الأمر أكثر تعقيدا وليس بالسهولة التي يعتقدها الآخرون”، وفق ادعائه.

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