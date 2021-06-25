مطالبة أوروبية بسحب القوات الأجنبية من ليبيا «دون إبطاء»

طالب زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بيان ختامي صدر عن قمتهم، الجمعة، بسحب «كل القوات الأجنبية والمرتزقة» من ليبيا «دون أي إبطاء».

وأكد البيان الأهمية التي يوليها الأوروبيون لـ«إنجاز تسوية مستدامة في ليبيا» تحت راية الأمم المتحدة، مبهين إلى ضرورة إجراء الانتخابات المتفق عليها في خارطة الطريق في موعدها المحدد في 24 ديسمبر العام الحالي وأن تكون نتائجها مقبولة من قبل الجميع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

– «برلين 2» يصدر «استنتاجات» تتضمن 57 بندا ويحيلها إلى مجلس الأمن

– «التزام» أوروبي بدعم التحضير للانتخابات والحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا

وعبر الأوروبيون عن أملهم بأن «يتقدم الليبيون أكثر في مجال الحوار الوطني وأن يأخذوا مصير بلدهم بأيديهم».

وأمس الخميس، أكد الاتحاد الأوروبي «التزامه» بتقديم الدعم اللازم للتحضير للانتخابات العامة، المقررة في 24 ديسمبر المقبل، والحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأشاد بيان صادر عن البعثة الأوروبية في ليبيا بالأجواء «الإيجابية» التي امتاز بها مؤتمر برلين الثاني، الذي انعقد في العاصمة الألمانية، الأربعاء، بمشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ووزيرة الخارجية إضافة إلى مسؤولين في 17 دولة وأربع منظمات دولية.

وخلص مؤتمر برلين الثاني إلى بيان ختامي يتضمن 57 بندا جرى التوافق حولها من بينها التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر 2021، وإعادة التأكيد على ضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين الأول، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية الليبية، وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا