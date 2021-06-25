أكاديمي: اتحاد المغرب العربي ينقصه الإرادة الجادة

رأى الأكاديمي والمحلل السياسي أحمد المهدوي، أن أسباب فشل اتحاد المغرب العربي في تحقيق أهدافه ترجع إلى عدم وجود آليات حقيقية فاعلة لتنفيذ ميثاق تأسيس الاتحاد.

وقال المهدوي في حوار مع “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن اتحاد المغرب العربي ينقصه الإرادة الجادة بين الأطراف الموقعة على الاتحاد وكذلك تفعيل بنود الاتفاق، ورفع مستوى التعاون والتبادل التجاري المعلوماتي بين أطرافه. وفيما يلي نص الحوار

-اتحاد المغرب العربي ينقصه الإرادة الجادة بين أطرافه.

-تفعيل دور الاتحاد المغرب العربي مهم جدا لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

-إذا تم تفعيل بنود اتفاق اتحاد المغرب العربي سيحدث نهوض عمارني واقتصادي للمنطقة.

-يمكن لاتحاد المغرب العربي مساعدة ليبيا في إنهاء الانقسام السياسي.

-لا اعتقد أن الاتحاد المغربي سيستعيد دوره خاصة في ظل التنافس الجزائري المغربي.

لماذا لم ينجح اتحاد المغرب العربي منذ نشأته وحتى الآن في تحقيق غايته؟

لم ينجح اتحاد المغرب العربي لأنه ومنذ تأسيسه كان الهدف يصب لمصالح شخصية لقادة الاتحاد في ذلك الوقت، والهدف الرئيس منه كان الضغط على الجامعة العربية في تلك الفترة، إضافة إلى عدم وجود آليات حقيقية فاعلة لتنفيذ ميثاق تأسيس الاتحاد.

ما العقبات والعراقيل التي يواجهها؟

اتحاد المغرب العربي ينقصه الإرادة الجادة بين الأطراف الموقعة على الاتحاد وتفعيل بنود الاتفاق، وأيضا رفع مستوى التعاون والتبادل التجاري المعلوماتي بين أطراف الاتحاد.

ما أهمية تفعيل اتحاد المغرب العربي.. وكيف يمكن تحقيق هذا؟

اعتقد أن تفعيل الاتحاد المغرب العربي مهم جدا وتكمن أهميته في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأيضا تحقيق النهوض الاقتصادي والصحي وقطاع التعليم العالي بين دول الاتحاد.

ما دور الاتحاد في تنمية المنطقة؟

إذا تم تفعيل بنود اتفاق الاتحاد المغرب العربي سيحدث نهوض عمارني واقتصادي لهذه الدول، كون أن بعض الدول لديها مسحات شاسعة غير مستغلة مثل ليبيا والجزائر، أيضا الربط في شبكات الكهرباء وإنشاء محطات الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة بما يحقق لاستفادة منها لجميع دول اتحاد المغرب العربي.

ماذا عن تأثير التطورات في ليبيا على الاتحاد؟

بالنسبة إلى ليبيا يمكن أن تستفيد من اتحاد المغرب العربي في المساعدة على إنهاء الانقسام السياسي ومكافحة الفساد والإرهاب وإعادة الاعمار.

برأيك.. هل ينجح الاتحاد في استعادة دوره؟

لا اعتقد أن الاتحاد المغربي سيستعيد دوره خاصة في ظل التنافس الجزائري المغربي في لعب دور إقليمي لإدارة الأزمات في المنطقة.