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العكروت: 3 محطات لتوليد الكهرباء و5 معامل لتحلية المياه لا تحتاج هذا الكم الهائل من السفر والإنفاق

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بسبب رحلات السفر الهائلة للمسؤولين لإبرام اتفاقيات تتعلق بتحلية المياه وتوليد الكهرباء وتكرير البترول.

وقال العكروت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” الله العظيم ، بناء ثلاث محطات توليد طاقة كهربائية وخمسة معامل تحلية مياه البحر، وأربعة محطات تكرير النفط، لا تستحق ولا تحتاج هذا الكم الهائل من السفر للدول والاجتماع برؤوساء ووفود وطائرات وتكاليف ومصروفات”.

وتابع العكروت:” إعلان في الإنترنت عن نية الحكومة إقامة هذه المشروعات، ستجدون رؤوساء ومدراء أكبر الشركات والبنوك في معيتيقة طابور في انتظار ختم الدخول، وأنتم تحت المكيف في طريق السكة وأبو ستة”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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