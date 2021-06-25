مصادرة عدد من جريدة «أخبار أجدابيا» سلط الضوء على اختفاء منصور عاطي

أعلنت إدارة جريدة «أخبار أجدابيا»، اليوم الجمعة، عن مصادرة العدد «820» من الجريدة الصادر في 23 يونيو الجاري من كل مقار التوزيع في السوق المحلية بالمدينة، دون أن تشير إلى الجهة التي تقف وراء الإجراء.

وبعد صدور العدد «820» وتوزيع الكميات المخصصة على المكتبات والمحال التجارية التي يتم بيع الجريدة من خلالها، تفاجأت إدارة الجريدة بمصادرة العدد بالكامل من جميع المكتبات ومقار التوزيع بالمدينة، وفق ما أفاد مصدر محلي «بوابة الوسط»، الجمعة.

ووفق المصدر نفسه، فإن الجريدة يبدو أنها أزعجت السلطات الأمنية في أجدابيا بعد التطرق إلى حادثة اختفاء مدير فرع الهلال الأحمر أجدابيا منصور عاطي، تحت عنوانين رئيسيين في صفحتها الأولى «اختطاف منصور عاطي .. يكشف هشاشة الوضع الأمني باجدابيا» و«دربي بنغازي على الأبواب ومنصور عاطي في غياب»، الأمر الذي أدى إلى سحب ومصادرة العدد.

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واختفى مدير فرع الهلال الأحمر الليبي أجدابيا منصور عاطي في الثالث من يونيو الجاري، بالقرب من مقر عمله بإدارة الفرع بالمدينة، على ما أفاد أحد أصدقائه المقربين «بوابة الوسط». وعثر على سيارة عاطي بالقرب من مقر عمله في إدارة فرع الهلال الأحمر أجدابيا دون العثور عليه أو معرفة الأسباب التي أدت إلى اختفائه، فيما تواصل والده مع أقاربهم والجهات الأمنية والعيادات والمستشفيات للتأكد من سلامة نجله.

وعبر صحفيون وإعلاميون بالمدينة عن «خيبة أملهم» بعد مصادرة عدد جريدة «أخبار أجدابيا»، ووصفوا الإجراء بـ«تكميم الأفواه ومصادرة حرية الصحافة والتعبير»، مطالبين الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقف وراء المصادرة، وضمان حماية وسلامة الصحفيين والإعلاميين العاملين في مختلف الجهات الإعلامية.

وعبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بشأن سلامة منصور عاطي المغربي، ودعت إلى «الإفراج غير المشروط» عنه، وحثت جميع السلطات العسكرية والأمنية ذات الصلة لضمان إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في «اختفائه القسري»، وهي الدعوة التي أيدتها سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا.

طالب نشطاء وسياسيون ومهتمون بالشأن العام وزارة الداخلية بالسعي وراء الكشف عن مصير منصور عاطي، وعبروا في بيان تلقته «بوابة الوسط» تلقته «بوابة الوسط» اليوم الأحد، عن إدانتهم واستنكارهم تغييب عاطي، ودعوا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «بتحمل مسؤولياته في حماية حقوق الإنسان وحرية التعبير، وأن يعمل على تنفيذ وعوده بفرض الأمن والاستقرار، وأن يكون ممثلا لكل الليبيين».

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