الغويل يترأس الاجتماع الثاني لفريق العمل الاقتصادي الحكومي

ترأس وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، أمس الخميس، اجتماع فريق العمل الاقتصادي الحكومي المشكل بموجب القرار رقم (119) الصادر من رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية.

وتناول الاجتماع العديد من النقاط وبنود العمل الخاصة بالفريق وكيفية متابعتها والإشراف عليها وتذليل كافة الصعاب، كما حرص الوزير على المشاركة الجماعية في نجاح العمل كفريق متكامل.

كما تم مناقشة جدول أعمال الاجتماع والذي تضمن استعراض محضر الاجتماع العادي الأول واعتماده، وعرض مقترح المصارف الاسلامية بالبلديات من اجل تحقيق تنمية محلية، ودراسة المقترحات والحلول الممكنة لإنهاء أزمة الوحدات السكنية بشكل جذري ونهائي، ومناقشة موضوعات الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية لتنويع الاقتصاد وتطوير القطاع الخاص، ودراسة أوجه الاستفادة من المؤسسات الدولية المالية والاقتصادية كبيوت خبرة، وبحث الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودوره في التنمية والاستفادة من التجارب الدولية لإصدار لوائح تنفيذية تنظم الشراكة، ودراسة تحويل العقود الادارية الى عقود استثمارية.

وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على ضرورة المتابعة والتواصل اليومي بين الأعضاء لحلحلة المعوقات، وتجهيز البرامج المطلوبة لتنفيذ مهام الفريق، على أن يكون الاجتماع الدوري الثالث في1172021.