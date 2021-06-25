البرغوثي يترأس مساعي توحيد التشريعات في البرلمان العربي

ليبيا – ترأس نائب رئيس البرلمان العربي حسن البرغوثي عضو مجلس النواب اجتماع لجنة مشتركة لتوحيد التشريعات تضم رؤساء ونواب لجان دائمة بالبرلمان.

وأشار بيان صحفي صادر عن مجلس النواب تابعته صحيفة المرصد إلى أن الاجتماع ناقش الربط بين القوانين الاسترشادية والاتفاقيات العربية والإقليمية، وآلية توحيد التشريعات، والتركيز على الموضوعات المستحدثة في مجال اختصاص اللجان الدائمة.

وأضاف البيان: إن المناقشة شملت إنشاء مرصد تشريعي يعمل على قياس مدى استفادة الدول العربية من القوانين التي يعتمدها البرلمان العربي.

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