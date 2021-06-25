ليبيا تترأس اجتماعات اللجنة المشتركة بـ”البرلمان العربي”

ترأس عضو مجلس النواب نائب رئيس البرلمان العربي، حسن البرغوثي، اجتماع اللجنة المشتركة لتوحيد التشريعات، بحضور رؤساء اللجان الدائمة في البرلمان العربي ونوابهم.

الاجتماع؛ ناقش الربط بين القوانين الاسترشادية والاتفاقيات العربية والإقليمية، وتضمن آلية توحيد التشريعات والتركيز على الموضوعات المستحدثة في مجال اختصاص اللجان الدائمة بالإضافة إلى إنشاء مرصد تشريعي يعمل على قياس مدى استفادة الدول العربية من القوانين التي يعتمدها البرلمان العربي.

كما شارك عضو مجلس النواب عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العربي “عبد السلام نصية” في الاجتماع المشترك الذي جمع اللجنة مع اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري، وناقش الاجتماع سبل دعم الاستثمارات العربية في القطاعات الاقتصادية المهمة، وكذلك الاتفاقيات والقوانين المتعلقة بالقضايا الاقتصادية.

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