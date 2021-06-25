بيان أممي: اجتماع تشاوري لقانونية ملتقى الحوار السياسي لاقتراح قاعدة دستورية للانتخابات

ليبيا – أكد بيان صحفي صادر عن البعثة الأممية أن اللجنة الاستشارية في ملتقى الحوار السياسي بدأت الخميس اجتماعًا تشاوريًا مباشرًا يستمر 3 أيام في تونس.

البيان الذي طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن الاجتماع يأتي استعدادًا لمناقشات الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي التي ستبدأ في سويسرا في الـ28 من يونيو الجاري، وبناء على طلب بعض أعضاء الملتقى بغية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة.

وأضاف البيان: إن التوافق يهدف إلى وضع اقتراح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة إجراؤها في الـ24 من ديسمبر المقبل للنظر فيه واتخاذ قرار بشأنه من قبل الملتقى الأسبوع المقبل في سويسرا. مبينًا أنه من المقرر أن تنظر اللجنة الاستشارية في خيارات آلية صنع القرار.

وتابع البيان: إن هذه الآلية سيتم الاتفاق عليها واستخدامها من قبل الملتقى عند اتخاذ قرار بشأن مقترح القاعدة الدستورية. ناقلًا عن المبعوث الأممي يان كوبيتش شكره في الكلمة الافتتاحية للاجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية لتحملهم مسؤولياتهم مجددًا، ودعوتهم إلى تدارس حل توافقي مقبول على أوسع نطاق ممكن.

وأضاف كوبيتش: إن هذا الحل يجب أن يكون استنادًا إلى مقترح اللجنة القانونية للملتقى ومن شأنه معالجة المخاوف التي أعرب عنها أعضاء الملتقى خلال اجتماعهم في مايو الماضي. فيما جدد رسالة كبار ممثلي الدول الأعضاء في عملية برلين بما فيها ليبيا.

وقال كوبيتش: “يتعين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل حر ونزيه وشامل في الـ24 من ديسمبر من العام 2021 وعلى النحو الوارد في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، فضلًا عن أنه يتعين على الجميع القبول بنتائجها”.

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