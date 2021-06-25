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موسكو | رئيس الأركان الجزائري: الجزائر ساعية لإعادة إرساء الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد رئيس الأركان الجزائري الفريق السعيد شنقريحة إن انعكاسات أزمة ليبيا والتدخلات الأجنبية قد ينجم عنها حالة من اللا أمن واللا استقرار في بلدان الساحل.

شنقريحة أوضح في كلمة له ألقاها في اليوم الثاني من زيارته إلى روسيا تابعتها صحيفة المرصد أن هذا الواقع يتم من خلال تهريب الاسلحة وانتشار الميليشيات المدججة بالأسلحة عبر هذا الفضاء، ما يطعن بالمنطقة المغاربية والساحل الصحراوي لبروز النزاع المسلح في الصحراء الغربية.

وأضاف شنقريحة: إن الجزائر تواصل كعادتها ووفاء منها وعلى أسس سياستها الخارجية العمل على إعادة إرساء الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، على أساس عدم التدخل الأجنبي والحفاظ على الوحدة الترابية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • مصر حددت الخط الاحمر عند سرت الجفرة حفاظاً على امنها القومي، فلم يتحرك صعلوك الاناضول خطوة واحدة لاهو ولا مرتزقته السوريون ولا حريمه الليبيون. اما انتم فيسرح ويمرح ذلك الصعلوك بجانبكم وبنى قاعدة على حدودكم ولم تحركوا ساكناً، جبن ام تآمر؟ اعتقد الاثنان.

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  • طز فيك انت والميبون تبون فلم يكن لكم اى دور فى ليبيا ولن يكون

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