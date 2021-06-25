موسكو | رئيس الأركان الجزائري: الجزائر ساعية لإعادة إرساء الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا

ليبيا – أكد رئيس الأركان الجزائري الفريق السعيد شنقريحة إن انعكاسات أزمة ليبيا والتدخلات الأجنبية قد ينجم عنها حالة من اللا أمن واللا استقرار في بلدان الساحل.

شنقريحة أوضح في كلمة له ألقاها في اليوم الثاني من زيارته إلى روسيا تابعتها صحيفة المرصد أن هذا الواقع يتم من خلال تهريب الاسلحة وانتشار الميليشيات المدججة بالأسلحة عبر هذا الفضاء، ما يطعن بالمنطقة المغاربية والساحل الصحراوي لبروز النزاع المسلح في الصحراء الغربية.

وأضاف شنقريحة: إن الجزائر تواصل كعادتها ووفاء منها وعلى أسس سياستها الخارجية العمل على إعادة إرساء الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، على أساس عدم التدخل الأجنبي والحفاظ على الوحدة الترابية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية