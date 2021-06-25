دعوة الشركات الكورية لاستئناف العمل بمشروع محطة غرب طرابلس البخارية

أجرى وفد من الحكومة الكورية، الأربعاء، زيارة إلى موقع مشروع محطة غرب طرابلس البخارية للاطلاع علي أعمال الكشف التي تجريها الفرق الفنية وتقييم الظروف الملائمة للعمل، و«إعطاء الموافقة للشركات الكورية بممارسة نشاطها بليبيا بصورة عاجلة».

كان في استقبال الوفد عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رضوان خليل، و مدير عام مشروعات الإنتاج طارق الرايس، ولجنة الإشراف علي المشروع الخاصة بالشركة العامة للكهرباء وشركة «هونداي» الكورية، وفق بيان منشور، الجمعة، على صفحة شركة الكهرباء بموقع «فيسبوك».

وخلال الزيارة، اطلع الوفد الكوري علي مستودع تخزين مواد المشروع بمنطقة جودايم، وأوضح مسؤولو شركة الكهرباء للوفد حالة المشروع وطريقة التخزين الجيدة لمواد المشروع والظروف الملائمة المستقرة التي تشهدها المنطقة والبلاد.

– «الكهرباء» تستعين بـ«سيمنس» الألمانية والشركات الكورية لمنع تكرار أزمة الإظلام

ووفق البيان، فقد «تم التأكيد علي ضرورة عودة الشركات الكورية دون أي قيود، واستئناف الأعمال بصورة عاجلة لاستكمال هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيدعم الشبكة بقدرة إجمالية تصل إلي 1400 ميغاوات».

وفي يناير الماضي، زار وفد من كورويا الجنوبية ضم السفير الكوري لدى ليبيا ومسؤولين بشركة «داوو» الكورية المنفذة لمشروع محطة كهرباء الزويتينة للدورة المزدوجة، موقع مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس البخارية.

وبحث الوفد من مسؤولين بشركة الكهرباء التعاون المشترك وإمكانية عودة الشركات الكورية لاستكمال المشروعات المتوقفة، منها غرب طرابلس البخارية، والزويتينة والخليج البخارية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا