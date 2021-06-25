نورلاند: لا بد من انسحاب متسلسل ومتوازن للقوات الأجنبية من ليبيا

ليبيا – أكد السفير الأميركي المبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أن المجتمع الدولي أظهر في برلين 2 دعمه المسموع للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن السفارة الأميركية في ليبيا اطلعت عليه صحيفة المرصد، فقد صرح نورلاند أن هذا الدعم لم يقتصر على إجراء هذه الاستحقاقات الانتخابية في الـ24 من ديسمبر المقبل، بل يمتد للتنفيذ لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل.

وأضاف نورلاند: إن الولايات المتحدة ستواصل متابعة التزامها بسيادة ليبيا واستقلالها من خلال العمل مع الشركاء وعبر الأمم المتحدة لدعم الاستعدادات للانتخابات، وإزالة القوات الأجنبية والمقاتلين، وانسحاب متسلسل ومتوازن ويمكن التحقق منه للعناصر من كلا الجانبين بطرق لا تقوض وقف إطلاق النار.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية