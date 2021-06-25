الجهاني: مخرجات برلين الأول والثاني لا تكفي وغير حاسمة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب في طبرق عصام الجهاني إن القوات الأجنبية والمرتزقة لن يخرجوا في المدى القريب من ليبيا لأسباب متعددة.

الجهاني وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة.نت” أمس الخميس أوضح أن مؤتمر برلين الأول والثاني هما لتدوير مفاوضات الدول وحلفائها في المنطقة؛ من أجل تقسيم الكعكة الليبية فقط دون الاتفاق على وضع مبادئ رئيسية واضحة للحل.

وأعتبر عضو البرلمان أن الانتخابات نهاية العام الجاري فخٌ على أرضية هشة لا تحكمها قواعد رغم أهميتها، خاصة في ظل وضع الأطراف أصابعها على الزناد واستمرار التوتر.

الجهاني رأى أن من يُعقّد الأزمة الليبية قوى خارجية وقوى ضغط محلية، مشيرًا إلى أن مخرجات برلين الأول والثاني لا تكفي وغير حاسمة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية