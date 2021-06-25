دي مايو: بسط الاستقرار في ليبيا يعني وقف تدفقات الهجرة وتقليل مخاطر الإرهاب

ليبيا – شدد وزير الحارجية الايطالي لويجي دي مايو على أن بسط الاستقرار في ليبيا يعني وقف تدفقات الهجرة غير النظامية وتقليل مخاطر الإرهاب.

دي مايو وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” غداة المؤتمر الوزاري لعملية برلين، وفقًا لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية قال: “إنه أمر أساسي للأمن الإيطالي والأوروبي”.

وأضاف: “لهذا السبب، نحن كإيطاليا نعطي دفعة قوية لهذا الحراك بإشراك الاتحاد الأوروبي بأكمله”.

وتابع قائلًا: “هناك أولويتان: انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا وإجراء الانتخابات الديمقراطية المقررة في 24 ديسمبر”.

دي مايو خلص إلى القول: “نحن ندعم الشعب الليبي ونرافقه في هذا الاستحقاق المهم، وفي غضون ذلك نواصل العمل على تعزيز التبادلات التجارية، التي تشارك فيها كبرى الشركات الإيطالية، وكانت بالفعل ريادية في منتدى الأعمال الإيطالي-الليبي الأخير الذي نظمناه في مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية