الاتحاد الأوروبي: لابد من سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا “دون أي إبطاء”

شدد رؤساء الاتحاد الأوروبي، على ضرورة سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة في ليبيا “دون أي إبطاء”.

وقال أعضاء الاتحاد الأوروبي في بيانهم الختامي اليوم الجمعة، إنهم يولون العلاقات الخارجية، أهمية كبيرة لإنجاز تسوية مستدامة في ليبيا تحت راية الأمم المتحدة.

وبحسب البيان الختامي، فإن الرؤساء أكدوا ضرورة أن تجري الانتخابات المتفق عليها في خارطة الطريق في موعدها المحدد أي 24 ديسمبر العام الحالي وأن تكون نتائجها مقبولة من قبل الجميع.

ويأمل قادة الاتحاد الأوروبي، في أن يتقدم الليبيون أكثر في مجال الحوار الوطني وأن يأخذوا مصير بلدهم بأيديهم، وفقا للبيان.

وجاد البيان الأوربي، بعد يومين من انعقاد مؤتمر برلين في ٢٣ يونيو الجاري الذي خلص إلى ضرورة المضي قدما في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021 على النحو المتفق عليه في خارطة الطريق التي اعتمدها منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس في نوفمبر 2020، والقبول بنتائجها من الجميع، إضافة إلى ضرورة اعتماد الترتيبات الدستورية والتشريعية اللازمة.

كما شدد المشاركون في برلين على سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، وإصلاح قطاع الأمن ووضعه تحت إشراف وسلطة رقابة مدنية موحدة.

وطالب برلين2، بضرورة ضمان التخصيص العادل والشفاف للموارد في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وكذلك انتهاكات القانون الإنساني الدولي، والبدء في عملية مصالحة وطنية شاملة وقائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية، في ظل استمرار الحوار الليبي-الليبي الشامل.