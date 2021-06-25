وزير بريطانيا لشمال أفريقيا: هناك إمكانات هائلة لاستقرار ليبيا

عبر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي، عن سعادته باستقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة في لندن، لبحث التعاون بين البلدين.

وقال كليفرلي في تغريدة عبر “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، إن هناك إمكانات هائلة بالنسبة لنا للعمل على استقرار ليبيا وإعادة بنائها وازدهارها”.

وأضاف: “فخور باستضافة الدبيبة والمنقوش في لندن اليوم لمناقشة هذا الأمر”.

وتوجه الدبيبة برفقة وفد ليبي إلى لندن، أمس الخميس، في ثاني محطة بعد مؤتمر برلين الثاني، وناقش مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، ضرورة خروج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية وإعادة توحيد الجيش، والمجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الآمن في ليبيا والمنطقة.

يشار إلى أن كليفرلي زار ليبيا في 10 يونيو الماضي، ودعا في مؤتمر صحفي مع المنقوش من طرابلس، إلى التخلص من المسلحين الأجانب، مؤكداً العمل على دعم ليبيا سياسياً واقتصادياً.