توافق “فرنسي- أمريكي” حول أهمية إجراء الانتخابات الليبية

أكد وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، على توافق الرؤى بين باريس وواشنطن خلال مؤتمر “برلين 2″، بشأن أهمية تنظيم الانتخابات الليبية في موعدها المحدد، يوم 24 ديسمبر.

وجاءت تصريحات الوزير الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في باريس، حيث أكد المسؤولان ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

من جانبه، قال “بلينكن” إن بلاده تعمل مع فرنسا من أجل الاستقرار في ليبيا.

وتطرق الوزيران، خلال المؤتمر الصحفي، إلى ملفات دولية عدة أخرى، أبرزها ملف تسوية تتيح إنقاذ الاتفاق حول النووي الإيراني، والأزمة المتفاقمة في لبنان وضعف أداء الطبقة الحاكمة، إضافة إلى الأزمة في سوريا، فضلاً عن الرؤية المشتركة تجاه روسيا والصين.

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