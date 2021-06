الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: القمة الأوروبية ناقشت الملف الليبي وأمن منطقة الساحل

The post ليبيا على طاولة “القمة الأوروبية” appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية