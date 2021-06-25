طرابلس 25 يونيو 2021 ( وال ) – نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الجمعة 25–06–2021 وفقا للنشرة الصادرة عن ادارة التنبئوات بالمركز الوطني للارصاد الجوية .

ملخص عام:- تبقي مناطق غرب وجنوب ليبيا تتأثر بموجة الحر ، وتقل شدتها على المناطق الساحلية.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-

الطقس السماء صافية إلى ظهور بعض السحب ، تتكاثر احيانا هذا الصباح على بعض المناطق خاصة (مناطق الجبل وجنوبه) قد يتخللها خلايا رعدية واحتمال مطر خفيف الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول بعد الظهر على الساحل إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34- 39) مْ على الساحل ، وتكون مابين (40- 45) مْ على الدواخل.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب مع احتمال ظهور ضباب خفيف هذه الليلة وصباح الغد على بعض مناطق الشمال الشرقى الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط على الساحل بينما تكون شمالية شرقية على الدواخل درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30- 37) مْ ، وتكون مابين (40-43) مْ على الدواخل .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

الطقس السماء صافية إلى ظهور بعض السحب ، تتكاثر احيانا صباح اليوم على مناطق الحمادة قد يتخللها خلايا رعدية الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40- 45) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-

الطقس السماء صافية الرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة درجات الحرارة القصوى: ما بين (40 – 43) مْ غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:18) شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:00). ( وال- طرابلس)

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