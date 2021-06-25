السفير الأمريكي: الكفاءة الفنية لمؤسسة للنفط أحد المكاسب المهمة لليبيا

قال ‏سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال لقاء جمعه بمصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط:” تظل الكفاءة الفنية للمؤسسة الوطنية للنفط أحد المكاسب المهمة لليبيا”.

وأضاف السفير، في بيان نشرته السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على “تويتر” :” يأتي ذلك بجانب الاشتراك مع التزام وزارة النفط باستخدام هذه الموارد لصالح جميع الليبيين”.

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي قد قال لرئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، إن واشنطن تقدر الجهود التي تبذلها ⁦المؤسسة الوطنية للنفط لتحسين الشفافية المالية بما في ذلك نشرها الشهري لعائدات النفط، وفق قوله.

أضاف المسؤول الأمريكي، بحسب بيان للسفارة الأمريكية، على تويتر أمس الخميس: “نعترف أيضًا بشركة النفط الوطنية كشركة النفط المستقلة والشرعية الوحيدة في مجلس ⁧‫ليبيا‬⁩، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي 2259 (2015) و 2441 (2018) و 2571 (2021)”.

وتابع قائلًا: “برلين 2 أعادت تأكيد التزام المجتمع الدولي بحماية نزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والحفاظ على طبيعتها غير السياسية والتكنوقراطية لصالح جميع الليبيين” على حد تعبيره.