الفيتوري يعلّق على زيارة الدبيبة مدينة بني وليد

خصص الصحفي والسياسي الليبي الدكتور مصطفى الفيتوري مقاله الأسبوعي للحديث عن أخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، مسلطا الضوء على عدد من القضايا.

واستهل الفيتوري مقاله بقول في الشهر الماضي زار رئيس ورزاء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة مدينة بني وليد جنوب غرب طرابلس. وقام بجولة في المدينة الجبلية وزار بعض المؤسسات الحكومية والتقى بالمسؤولين المحليين وقادة المجتمع المدني. وكانت الزيارة هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء وشكلت مقاربة حكومية جديدة لبني وليد التي طالما اعتبرت مركز دعم النظام السابق للرئيس الراحل معمر القذافي. لقد بعث برسالة مصالحة عبر الدولة المنقسمة.

ومدينة بني زليد هي موطن أكبر قبيلة في ليبيا قبيلة الورفلة، وكانت بني وليد آخر بلدة سقطت في أيدي المتمردين المدعومين من الناتو في أكتوبر 2011. وقد أنهى سقوطها حرفيا حكم القذافي فيما أصبح يعرف باسم “الثورة الليبية”. منذ ذلك الحين أصبحت المدينة محظورة على السلطات الجديدة في البلاد حيث أصبحت نقطة تجمع وملاذًا آمنًا لأنصار النظام السابق.

ولقد دفعت المدينة ثمناً باهظاً عندما تم غزوها في عام 2011 من قبل تحالف من الميليشيات بهدف طرد أنصار القذافي ووضع المدينة تحت سيطرة طرابلس. لكن الغزو فشل في كسر موقف البلدة الصلب المؤيد للقذافي. وبدلاً من ذلك نالت بني وليد التأييد والتعاطف الشعبي من جميع أنحاء ليبيا وأصبح رجال القبائل والزعماء الاجتماعيون فيها صوتًا رائدًا للمصالحة في البلاد.

وتم إطلاق عملية المصالحة رسميًا الآن من قبل مجلس الرئاسة ومن المرجح أن تلعب بني وليد دورًا رائدًا مرة أخرى في جمع الليبيين معًا أثناء استعدادهم للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر. على هذه الخلفية قرأنا تقارير إعلامية حديثة تزعم أن سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الراحل يفكر في خوض الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من هذا العام.

ومع ذلك أخبرني ممثله الذي يعيش في المنفى بالخارج أن القذافي لم يتحدث إلى أي وسيلة إعلامية مؤخرًا وأن التقارير الإعلامية هي مجرد تكهنات. وأكد الأستاذ الجامعي السابق البالغ من العمر 58 عامًا الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن القذافي “سليم وبصحة جيدة داخل ليبيا وأنه على اتصال غير مباشر مع الشعب الليبي، ويستقبل الزوار بانتظام”. ومع ذلك فإن مكان وجوده “لا يمكن الكشف عنه” لأسباب أمنية واضحة.

لجأ القذافي الصغير إلى بني وليد عندما فر من طرابلس بعد أن سيطر عليها المتمردون في أغسطس 2011 في الأيام الأخيرة من الحرب. في البلدة التي يحظى فيها بالاحترام والدعم تم توفير المأوى والحماية له. إذا قرر بالفعل الترشح للرئاسة في ديسمبر فسيكون بالتأكيد مرشحًا جادًا.

تم القبض عليه في 19 نوفمبر 2011 أثناء محاولته مغادرة ليبيا بعد وقت قصير من مغادرته بني وليد. وفي يوليو 2015 تمت محاكمة سيف الإسلام وثمانية مسؤولين سابقين في حكومة والده وحكم عليهم بالإعدام من قبل محكمة في طرابلس. وكان آسروه من ميليشيا الزنتان غربي طرابلس قلقين على أمنه ورفضوا تسليمه للمحكمة فتمت محاكمته عبر تقنية الفيديو.

ومنذ ذلك الحين أصدر البرلمان الليبي المنتخب القانون رقم 6/2015 الذي يقضي بالعفو العام بشروط معينة على جميع الجرائم المرتكبة بين عامي 2011 و 2015. ويؤكد ممثل سيف الإسلام القذافي أن قانون العفو العام ينطبق عليه “منذ اعتراف المحكمة العليا”. وهذا يفسر سبب إطلاق سراحه من السجن في 11 يونيو 2017. ومع ذلك ، فهو مطلوب أيضًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ومع ذلك يعتقد ممثله أن جميع القضايا القانونية التي تواجه سيف الإسلام أصبحت من الماضي بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية. وهذا يمنحه “الحق القانوني في خوض الانتخابات” سواء كان ذلك مؤكدًا أم لا فهذه مسألة أخرى.

وردا على سؤال عما إذا كان سيف الإسلام القذافي على استعداد لخوض الانتخابات في ديسمبر قال ممثله إن الأمر متروك له “سيتخذ قراره في الوقت المناسب … حسب الظروف داخل ليبيا”.

ومنذ عام 2011 مرت ليبيا بسلسلة من الحروب والانهيار شبه الكامل للخدمات الحكومية. أدت مثل هذه الإخفاقات إلى إحياء الاعتقاد بأن أنصار النظام السابق يجب أن تتاح لهم الفرصة لإدارة البلاد. لقد حُرمت الدولة من البيروقراطيين ذوي الخبرة الذين يعرفون كيف يديرون البلاد كما فعلوا لعقود في عهد معمر القذافي.

في عام 2013 اضطر البرلمان بضغط من الميليشيات المسلحة إلى تمرير قانون العزل السياسي. هذا التشريع سيئ السمعة الذي أدانته جماعات حقوق الإنسان الدولية حرم البلاد من آلاف الموظفين المدنيين ذوي الخبرة. لحسن الحظ لليبيا ألغى البرلمان الجديد القانون في عام 2015. وفتح هذا الطريق أمام أنصار النظام السابق للعودة إلى البلاد والمشاركة في العملية السياسية مرة أخرى. وهناك حفنة من مسؤولي القذافي السابقين يخدمون الآن بشكل علني في المناصب الحكومية الرئيسية.

كما شارك أنصار القذافي في منتدى الحوار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة والذي أسفر عن حكومة الوحدة الوطنية الحالية في فبراير الماضي. حتى الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي شارك في الحوار الذي انتهى بترشيح رئيس الوزراء الدبيبة وانتخاب مجلس رئاسي جديد. يفتح هذا التطور الباب لأنصار النظام السابق للسعي إلى التمثيل السياسي.

هل يستطيع سيف الإسلام القذافي رغم كل ما حدث أن يتقدم لـ “إنقاذ البلد” كما قال ممثله؟ لا يزال الكثير من الليبيين يشعرون ببعض الحنين إلى أيامهم تحت قيادة القذافي خاصة عندما يتعلق الأمر بالأمن والاستقرار، لكن ترجمة هذه المشاعر إلى أصوات ستكون صعبة.

ويرى مراقبون أن الشعب الليبي ذاق الآن الواقع السياسي الجديد في بلاده والذي كلفه غالياً. يعتقد البعض الآخر أن الناس ليسوا مستعدين بعد لاستقبال القذافي الآخر رغم أنه يقال إن سيف الإسلام ليس والده. الشيء الوحيد المؤكد في كل هذا هو أن الراحل معمر القذافي لا يزال يتمتع بشعبية في ليبيا على الرغم من مقتله قبل عقد من الزمان. هل يستطيع ابنه الاستفادة من تلك الشعبية؟ هذا هو السؤال الذي ننتظر الإجابة عليه.

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