نورلاند يشيد بـ«الكفاءة الفنية» لمؤسسة النفط

أشاد المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الجمعة، بـ«الكفاءة الفنية» للمؤسسة الوطنية للنفط، واعتبرها «أحد المكاسب المهمة» لليبيا.

ونقل بيان مقتضب صادر عن السفارة الأميركية لدى ليبيا، عن نورلاند قوله: «تظل الكفاءة الفنية للمؤسسة الوطنية للنفط أحد المكاسب المهمة لليبيا بالاشتراك مع التزام وزارة النفط باستخدام هذه الموارد لصالح جميع الليبيين».

– نورلاند يمنح صنع الله وسام «بطل مكافحة الفساد»

وفي فبراير الماضي، منح نورلاند رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وسام «بطل مكافحة الفساد»، الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين. وآنذاك، وصفت السفارة الأميركية إدارة صنع الله لقطاع النفط والغاز بـ«الشفافة»، وقالت إنها أدت إلى «زيادات مطردة في الإنتاج وجعلت المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة محايدة وتكنوقراطية تعمل لصالح جميع الليبيين».

والوسام منح لـ12 فردا من جميع أنحاء العالم، جرى تكريمهم من قبل وزير الخارجية لعملهم كـ«أبطال في مكافحة الفساد».

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