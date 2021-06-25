المونيتور: أمريكا تأمل في رحيل القوات الأجنبية من ليبيا ولكنها واقعية

نشر موقع المونيتور المتخصص في التحليلات السياسية تقريرًا مقتضبًا حول أخر مستجدات الصراع في ليبيا، مشيرا إلى عودة الولايات المتحدة الأمريكية للساحة الليبية، وتحلي إدارة الرئيس جو بايدن بالواقعية في كيفية تعاملها مع الملف الليبي.

واستهل الموقع تحليله بقول بعد انتهاء مؤتمر حول مستقبل ليبيا السياسي دون خطة ملموسة لانسحاب القوات الأجنبية أعرب دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى عن تفاؤله لكنه قال إن واشنطن “واقعية” بشأن ما يمكن تحقيقه قبل الانتخابات المزمع إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.

وقال جوي هود القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى للصحفيين في اتصال هاتفي يوم الخميس “لقد شهدنا تقدمًا ملحوظًا بين اللاعبين السياسيين”.

وأضاف هود “نحن واقعيون”، موضحا “لا يمكننا التلويح بعصا سحرية وتحقيق ذلك، لكن بالعمل مع الشعب الليبي أعتقد أن هناك فرصة قوية لأن نتمكن من تهيئة الظروف لتوفير الحوافز والمعايير الأخرى لهذه القوات للرحيل.”

وانضم وزير الخارجية أنتوني بليكين إلى رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة لإجراء محادثات في برلين هذا الأسبوع استضافتها ألمانيا والأمم المتحدة.

وكان على رأس جدول أعمالهم رحيل المقاتلين والمرتزقة الأجانب الذين يمثل وجودهم في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا انتهاكًا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة منذ الأحداث التي أطاحت بالرئيس الراحل معمر القذافي في عام 2011.

وكانت ليبيا متورطة في حرب أهلية منذ عام 2014 بين حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا على الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر والذي اعتبرت روسيا والإمارات العربية المتحدة ومصر من بين مؤيديها.

لقد أغرق الداعمون الأجانب البلاد بالمرتزقة والأسلحة. قدرت الأمم المتحدة في ديسمبر بقاء 20 ألف مقاتل أجنبي في ليبيا في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020 بين الجانبين والذي دعا الدول إلى سحب مقاتليها بالوكالة في غضون 90 يومًا.

وقال مسؤولون أمريكيون للصحفيين إن تركيا وروسيا -اللتين دعمتا طرفي نقيض في الحرب الأهلية الليبية- توصلتا إلى تفاهم مبدئي لسحب 300 مرتزقة سوري لكل منهما “كخطوة أولى ملموسة وعملية”. أعربت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء منقوش يوم الأربعاء عن أملها في أن تبدأ القوات الأجنبية مغادرة البلاد في غضون أيام.

خلال مؤتمر برلين أكدت حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية من جديد التزامها بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر. وفي إطار عملية تدعمها الأمم المتحدة تعرف باسم منتدى الحوار السياسي الليبي يقود دبيبة ومجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء حكومة مؤقتة.

وتساءل الخبراء عما إذا كان قادة ليبيا الحاليون على استعداد للتنحي جانبا لإجراء الانتخابات، لكن هود قال يوم الخميس إن الولايات المتحدة “تتوقع بشكل يصل إلى اليقين” إجراء التصويت في ديسمبر.

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