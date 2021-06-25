مسؤول بريطاني: لدينا “فرصة هائلة” للعمل مع ليبيا لتحقيق الاستقرار

أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي، وجود ما وصفه بـ”الإمكانات الهائلة” للعمل مع ليبيا؛ لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار والازدهار وجهود معالجة تغير المناخ.

وجاء تصريح وزير الدولة البريطاني في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي مرفقةٍ بصورة من لقائه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، خلال مباحثاتٍ مشتركةٍ أثناء زيارتهما الأخيرة إلى بريطانيا.

ورحّب “كليفرلي” برئيس الحكومة ووزيرة الخارجية، مؤكدًا أنه استغل وجودهما في لندن لمناقشة كل ما يتعلق بالعمل المشترك لتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار والازدهار في ليبيا، مع مسؤولي الحكومة، بشكل مباشر.

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