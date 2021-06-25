ليبيا الان

مسؤول بريطاني: لدينا “فرصة هائلة” للعمل مع ليبيا لتحقيق الاستقرار

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي، وجود ما وصفه بـ”الإمكانات الهائلة” للعمل مع ليبيا؛ لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار والازدهار وجهود معالجة تغير المناخ.

وجاء تصريح وزير الدولة البريطاني في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي مرفقةٍ بصورة من لقائه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، خلال مباحثاتٍ مشتركةٍ أثناء زيارتهما الأخيرة إلى بريطانيا.

ورحّب “كليفرلي” برئيس الحكومة ووزيرة الخارجية، مؤكدًا أنه استغل وجودهما في لندن لمناقشة كل ما يتعلق بالعمل المشترك لتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار والازدهار في ليبيا، مع مسؤولي الحكومة، بشكل مباشر.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • أرجعوا إلى الله … أرجعوا إلى الله … أرجعوا إلى الله … نواب ومسوؤلين ووزراء ومدراء وروؤساء وموظفين … رد الأمانات إلى أهلها … رد المظالم لأهلها … أعطاء الحقوق لأصحابها … تسوية وتوحيد المرتبات بين أفراد الشعب مثلما تتقاضون أنتم… وأبتعدوا عن النفاق والكذب والمماطلة والتهميش وتعطيل والنهب والسرقة والخيانة … ومخططات إبليس … وحضارة إبليس … وموضة إبليس … وثقافة إبليس … وحسد وحقد إبليس … إباحية إبليس … أفلام الأباحية الإبليسية … شريعة إبليس الشيطانية التي زرعتها فيكم دول الشيطان بأسم التقدم والحضارة والموضة والأتيكيت … وتجبرتم وطغيتم بسبب مناصبكم … وأموالكم وتحالفتكم الشيطانية مع بعضكم على الضعيف والفقير والراقد الريح … وضيعتم العدل والحق … أعرفوا جيداً أذا ضاع الحق والعدل .
    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
    الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (11) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (12) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (13) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (14)
    صدق الله العلي العظيم
    إذا لم ترجعوا الى الله عزوجل فأنتظروا عذاب الله العلي … ويجب أن يعرف العالم كله … كبيرة وصغيرة … فقيرة وغنية … شياطنية وأنسه … قوية وضعيفه … عظيمه وذليله … مافيه أحد منكم فوق عرش الرحمن كلكم تحته … أستعدوا لترون قوة الله على الأرض … تعتقدون انها بعيداً بل هو قريباً أكثر مماتتوقعون أنتم وشياطين الذين زينوا لكم سوء أعمالكم … فأنتظروا سَوْطَ العَذَابٍ .

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