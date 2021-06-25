مكافحة المخدارات تحيي اليوم العالمي لمحاربته

طرابلس 25 يونيو 2021 (وال)- بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يصادف 26 من يونيو من كل عام، أصدرت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية بيانا لإحياء لهذا اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة في العام 1987 باقتراح من ليبيا .

وأكد البيان أن إحياء هذا اليوم في كل دول العالم يأتي اعترافا بالجهود المبذولة لتطويق مشكلة المخدرات والحد من تناميها وللتحسيس والتوعية بمخاطرها على الفرد والأسرة .

وقال البيان ” ان العالم وهو يحي هذا اليوم يستشعر بالمخاوف من تنامي زراعة وانتاج المخدرات وتزايد اعداد تجارها ومتعاطيها ومهربيها وتصنيعها خاصة منها المخدرات الكيميائية الغير تقليدية” .

وأشارت الإدارة في بيانها إلى أنها وهي إذ ترصد وتتابع وتواجه بقلق بالغ تطورات وتأزم مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية عرضا وطلبا وبكل تداعياتها وابعادها ،فانها تؤكد بأن ليبيا قد تأثرت بشكل مباشر بتسرب الالاف من الشباب للمخدرات وبات خطرها يحدق بالاطفال والنساء وباتساع رقعة تحرك العصابات الاجرامية لتهريبب المخدرات .

وجدد منتسبو الادارة في بيانهم العهد باسهام جاد في الحفاظ على ليبيا وحماية امن وسكينة المواطن وقيم المجتمع وترسيخ الشراكة الامنية المجتمعية في الحرب على المخدرات والمؤثرات العقلية .

وحيا البيان مغاوير الادارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من الشباب الشرفاء المخلصين في خطوط المواجهة الامامية مع المخدرات المتواجدين في مواقع الرصد والتحري ،داعيا الى دعم جهود الادارة الضبطية وكذلك المعلوماتية بتأسيس مرصد امني للرصد والانذار المبكر .

واختتمت الادارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بيانها بالتأكيد على أن منتسبيها سيواصلون العطاء وبذل الجهد في مواجهة الشدائد متسلحين باليقضة والحزم ، وبمواصلة العمل من اجل سلامة المجتمع واستقراره . (وال – طرابلس)

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