الحكومة المؤقتة: مخرجات مؤتمر برلين 2 تعبر عن تطلعات الشعب الليبي وصولاً للانتخابات

رحبت حكومة الوحدة الوطنية، بمخرجات مؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا، وقدمت الشكر لدولة ألمانيا لاستضافتها المؤتمر، ووجهت الشكر أيضا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية الألماني.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية في بيان، إن مخرجات المؤتمر تعبر عن تطلعات وأهداف الشعب الليبي، في بناء الدولة المدنية وتحقيق الاستقرار.

وأعربت حكومة الوحدة الوطنية، عن تطلعها لالتزام الأطراف المحلية والدولية بما جاء في المؤتمر، والتعاون للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، وصولاً إلى انتخابات ديسمبر القادمة.

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