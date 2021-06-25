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توافق أمريكي فرنسي على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جون إيف لودريان في باريس، اليوم الجمعة، إنهما ناقشا الأمن في ليبيا والعمل على تعزيز التحالف ضد داعش.

وأضاف بلينكن: “سنعمل مع فرنسا من أجل تعزيز الاستقرار في ليبيا”، وأثنى على قوة علاقات بلاده مع باريس، قائلا إن الولايات المتحدة تنظرُ إلى فرنسا بمثابة الحليف الأقدم “ونحن نعيد الشراكة معها”.

من جانبه، أشار لودريان، في المؤتمر الصحفي المشترك، إلى أنه تم الاتفاق في مؤتمر “برلين 2” على تنظيم الانتخابات الليبية وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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