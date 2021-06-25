الخارجية الإيطالية: معالجة قضية الهجرة يحتاج حكومة موحدة ومسيطرة في ليبيا

دعت إيطاليا إلى تقديم استثمار كبير في استقرار ليبيا من أجل الحد من ظاهر الهجرة وتدفق المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا.

وجاء عن نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي مارينا سيريني لإحدى الإذاعات المحلية، أن معالجة ظاهرة الهجرة تحتاج أيضا إلى أن تكون لليبيا حكومة موحدة قادرة على السيطرة على حدودها.

ونوهت سيريني إلى أهمية أن تلتزم أوروبا وليس إيطاليا فقط في هذا الصدد، وورد عنها أيضا أن هذه المتطلبات تفضي إلى معالجة تدفقات البحر الأبيض المتوسط على غرار ما يحدث في تركيا مع طريق البلقان.

وتأتي تصريحات المسؤولة الإيطالية في سياق حديثها عن انعقاد مؤتمر برلين وتأكيد حكومة الوحدة الوطنية “مع الشركاء الدوليين الالتزام بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر”، كما ورد عن وكالة نوفا.

وخلص مؤتمر برلين إلى ضرورة المضي قدما في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021 على النحو المتفق عليه في خارطة الطريق التي اعتمدها منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس في نوفمبر 2020، والقبول بنتائجها من الجميع، إضافة إلى ضرورة اعتماد الترتيبات الدستورية والتشريعية اللازمة.