الغزال: جهاز المخابرات مُخترق من قبل الميليشيات التي يترأسها عماد الطرابلسي

أكد المحلل السياسي سالم الغزال، اليوم الجمعة، أن جهاز المخابرات الليبية مخترق من قبل الميليشيات وذلك بسبب ترأس أحد قادتها الجهاز سابقاً وهو الميليشياوي عماد الطرابلسي.

الغزال، وفي تصريحات لقناتنا، أشار إلى أن تسريب الرسالة التي جاء مفادها “توفرت لدينا معلومات شبه مؤكدة أن تنظيم الفاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يعتزم القياد بأعمال إرهابية داخل الأراضي الليبية وتحديداً في المنطقة الغربية طرابلس، والزاوية وصرمان”، يهدف لافشال رئيس المخابرات العامة اللواء حسين العائب، وربما لدى المسرّب أسباب أخرى سوف تتضح في قادم الأيام.

وأضاف: “بعد تسريب هذه الرسالة أتوقع أن تكون جميع المكالمات التي أجراها رئيس الجهاز مسجلة لدى الميليشيات وكل قرار أو تكليف لديهم منه نسخة لتوغلهم في مفاصل الدولة ولاستمرارهم في ابتزاز المسؤولين وعرقلة أعمالهن ولنا في بوسهمين وعلي زيدان مثل حي”.

وفي تصريحات قديمة أكد الغزال، استمرار أزمة رئيس جهاز المخابرات الجديد اللواء حسين العائب، خاصة في ظل محاولات متواصلة من رئيس الجهاز المقال الميليشياوي عماد الطرابلسي لعرقلة عمل اللواء العائب.

الغزال، وفي تصريحات لقناة ليبيا الحدث، أشار إلى إن الميليشياوي الطرابلسي لم يسلم المقرات للعائب حتى الآن، إضافة إلى رفض تسليم الملفات الخاصة بالجهاز، فيما يمارس العائب مهامه من خارج المقرات بعد التكليف الرئاسي له منذ نحو أسبوع. وأكد الغزال أكدت أن تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا يرفض تولي اللواء حسين العائب، وأنه يحاول عرقلة الأمر عن طريق دعم الطرابلسي والميليشيات التي ترفض التسليم. وتابع: “رفض تسليم السلطة للعائب يشكل أزمة معقدة تتمثل في فرض قرار الميليشيات على قرار المجلس الرئاسي، وأن تلك الخطوة تكشل عقبة كبيرة أمام أي قرارات مستقبلية”.

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