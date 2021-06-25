جهازالمخابرات الليبية يحذر من مخطط “القاعدة” في زعزعة أمن العاصمة

طرابلس 25 يونيو 2021 م (وال) ــ وجه رئيس جهاز المخابرات الليبية، لواء حسين محمد خليفة العائب خطابا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، يحذر من عزم تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي، تنفيذ عمليات إرهابية في ليبيا .

وأوضح الخطاب الصادر أمس الخميس الـ 24 من يونيو الجاري انه توفرت لدى الجهاز ( معلومات شبه مؤكدة أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي يعتزم القيام باعمال ارهابية داخل الأراضي الليبية، وتحديدا بالمنطقة الغربية “طرابلس ، الزاوية ، صرمان” ).

وطالب العايب رئيس الحكومة إصدار تعليماته بتوخي الحيطة والحذر ورفع درجة الاستعداد والتأهب الأمني.

يشار إلى أن الخطاب ختم بختم السرية، إلا أن تداوله تم بشكل واسع النطاق.(وال- طرابلس)

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