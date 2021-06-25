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جهازالمخابرات الليبية يحذر من مخطط “القاعدة” في زعزعة أمن العاصمة

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 25 يونيو 2021 م (وال) ــ وجه رئيس جهاز المخابرات الليبية، لواء حسين محمد خليفة العائب خطابا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، يحذر من عزم تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي، تنفيذ عمليات إرهابية في ليبيا .
وأوضح الخطاب الصادر أمس الخميس الـ 24 من يونيو الجاري انه توفرت لدى الجهاز ( معلومات شبه مؤكدة أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي يعتزم القيام باعمال ارهابية داخل الأراضي الليبية، وتحديدا بالمنطقة الغربية “طرابلس ، الزاوية ، صرمان” ).
وطالب العايب رئيس الحكومة إصدار تعليماته بتوخي الحيطة والحذر ورفع درجة الاستعداد والتأهب الأمني.

يشار إلى أن الخطاب ختم بختم السرية، إلا أن تداوله تم بشكل واسع النطاق.(وال- طرابلس)

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • هذا تقرير انشائي معمول به سابقا؟
    من دون الخونة والفاسدين والعملاء وهم ( الدواعش ) لايسنطيعون عمل أي شيئ ؟ ,

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